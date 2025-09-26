Gestión de la Gobernación. Jóvenes talentos de Rinconada viven la Fiesta de los Estudiantes en la Capital

Una delegación de niños y jóvenes de la localidad puneña de Rinconada realizó una emocionante visita a la capital jujeña, combinando cultura, educación y las celebraciones de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). El viaje se enmarcó en un proyecto escolar y cultural de la Escuela N° 23 que busca potenciar las capacidades y la identidad de los estudiantes de la Puna.

La agenda de la delegación incluyó un recorrido por puntos históricos y emblemáticos de la ciudad. Los alumnos visitaron el Cabildo Histórico, presenciaron el majestuoso desfile de carrozas en Ciudad Cultural y tuvieron un paso significativo por el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno.

El momento culmine de la visita se vivió en el Patio de Las Magnolias del edificio administrativo. El grupo folclórico «Sentimiento Rinconadeño», integrado por estudiantes de la Escuela N° 23, ofreció una vibrante presentación de música andina que deleitó al personal y a los visitantes de Casa de Gobierno.

Al finalizar la actuación, Gustavo Méndez, vocal electo de la Comisión Municipal de Rinconada, compartió la alegría de los estudiantes: “Los chicos en el norte por lo general ven la fiesta de los estudiantes por la tele, por eso estar acá los pone muy felices”, subrayó, destacando la importancia de esta experiencia de inmersión.

Mirta Llampa, directora de Cultura de Rinconada, enfatizó que la visita fue posible «gracias a la Secretaría de Gestión de la Gobernación», que encabeza Analía Ruiz. Llampa resaltó la motivación del grupo: “Ellos están muy motivados por tocar en Casa de Gobierno, con ganas de querer mostrar nuestra cultura y nuestras tradiciones”.

Por su parte, Vilma Hoyos, directora de la escuela N° 23, «Remedios de Escalada de San Martín», explicó el propósito pedagógico de la iniciativa. El proyecto artístico, enmarcado en el Espacio de Definición Institucional (EDI), busca «potenciar y estimular las capacidades que tienen nuestros niños de la Puna». El objetivo primordial, detalló, es que los jóvenes “fortalezcan la identidad y lo artístico, además que se inserten en la sociedad, tengan la posibilidad que los conozcan”.

La exitosa visita no solo permitió a los jóvenes conocer de cerca los símbolos de la provincia y la FNE, sino que también les brindó un escenario central para compartir y celebrar el talento y la rica tradición cultural de Rinconada.