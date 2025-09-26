Importante convocatoria tuvo “Plaza Activa” en Malvinas

Con una importante convocatoria de adultos mayores, se llevó a cabo una nueva edición del programa “Plaza Activa” en el barrio Malvinas. La actividad fue organizada por la la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el objetivo de fomentar la actividad física y el bienestar comunitario.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de clases de yoga, taichí, gimnasia rítmica y baile, además de controles de presión arterial, todo en la cancha de básquet ubicada al lado del CPV Malvinas.

Las actividades estuvieron coordinadas por el profesor Sergi Armata, junto al equipo de instructores y profesores de la Coordinación de Hábitos Saludables, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Al respecto, Armata expresó, “estamos recorriendo nuevamente la ciudad a través de sus plazas, reencontrándonos con estos espacios para compartir en familia. En esta ocasión llegamos al barrio Malvinas con propuestas pensadas para todos los vecinos del sector”.

El profesor destacó también la respuesta del público, “hemos tenido una importante convocatoria de adultos mayores en un nuevo horario, a partir de las 8.30, en cumplimiento del pedido de la comunidad del sector con quienes articulamos previamente estas actividades”.

Asimismo, adelantó que el próximo jueves 2 de octubre el programa se trasladará a Alto Comedero, con el propósito de seguir promoviendo la salud y el bienestar de los vecinos.

Por su parte, Liliana Tarifa, coordinadora de talleres del CPV Malvinas, resaltó, “estamos acompañando las actividades físicas que benefician a toda la comunidad, no solo a los adultos mayores, junto a la profesora Lara en gimnasia y Andrea en yoga”.

Finalmente, Tarifa recordó que en el CPV Malvinas se dictan diversos talleres de lunes a sábado, en doble turno (7 a 12 y 14 a 20 horas), entre ellos corte y confección, peluquería, repostería, folklore y gimnasia, que culminarán en noviembre con la entrega de certificados.

Nota audiovisual: https://youtu.be/h7BrlvgPvNI