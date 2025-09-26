La Posta de Hornillos fue escenario de un capítulo de producción española «Hasta el fin del Mundo» de RTVE

La producción del programa «Hasta el Fin del Mundo» de Televisión Española eligió la histórica Posta de Hornillos para grabar un capítulo dedicado a la gastronomía tradicional del norte argentino.

La jornada estuvo a cargo de Anita Ponce, cocinera tradicional y emprendedora gastronómica de la Quebrada de Humahuaca.

Durante la grabación, los integrantes del programa participaron de una clase práctica donde aprendieron a preparar empanadas y tamales, cocinando sus propias comidas en horno de barro y acompañando el almuerzo con vino rosado de Monterrico. La actividad incluyó enseñanza sobre técnicas tradicionales como el atado de tamales, el repulgue de empanadas y el manejo del fuego de leña.

«Es maravilloso que elijan la provincia como parte de este camino desde Costa Rica hasta Ushuaia», expresó Anita Ponce, destacando el orgullo de mostrar Argentina a través de su comida en un canal con tanta trayectoria internacional. La cocinera resaltó cómo la simplicidad de los ingredientes locales sorprendió a los visitantes extranjeros.

Antonio Cabello, productor del programa, explicó que se trata de una adaptación de un formato inglés de la BBC y destacó el potencial de la región: «El norte argentino es muy desconocido para España y es muy interesante todo lo que nos puede aportar a nivel gastronómico, de gentes y lugares», señaló tras calificar el paisaje como «espectacular».

El programa se estrenará entre noviembre y diciembre por Televisión Española, la principal cadena pública de España, con grandes expectativas de mostrar lo mejor de cada destino visitado. Esta producción pone en valor la gastronomía provincial como puerta de entrada a la riqueza cultural y turística del territorio.

La grabación en la Posta de Hornillos confirma el creciente reconocimiento internacional de la provincia como destino gastronómico y cultural, donde cada comida tiene su celebración y cada celebración cultural tiene su plato tradicional.