Promoción y prevención. Mes del Corazón: «Cada latido cuenta»

Los hábitos saludables son fundamentales para evitar enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en todo el mundo.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la población que los hábitos saludables son fundamental para el cuidado del corazón, teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en todo el mundo mientras que, de acuerdo al informe de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) de 2020, causan 1 de cada 3 muertes en nuestro país.

En 2025, con la consigna “Cada latido cuenta” se lleva adelante el Mes del Corazón para reforzar la promoción y la prevención en el marco del Día Mundial del Corazón que se conmemora cada 29 de septiembre.

Se trata de las patologías que afectan al corazón y a todas las arterias de nuestro organismo. La principal causa de estas enfermedades es la arterosclerosis, es decir, el depósito de placas de colesterol en el interior de las paredes de las arterias que provocan su obstrucción y compromete la llegada de la sangre a órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones.

La enfermedad arterial aterosclerótica es la principal causa de:

Las enfermedades cardiovasculares se producen con mayor prevalencia en personas con factores considerados de riesgo, es decir:

Factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y la disfunción renal moderada pueden transcurrir durante largo tiempo sin síntomas manifiestos y evidenciarse a través de cuadros agudos y graves como el infarto o el ACV.

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, se debe realizar la consulta de inmediato al servicio de Guardia de los hospitales o al sistema de emergencias.

Para prevenir y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares se recomienda: