Comienza la acción de la final nacional de los Juegos Evita

La delegación jujeña se instaló en la ciudad de Mar del Plata para comenzar a vivir la final nacional de los Juegos Evita acompañados por toda la logística del Gobierno de la provincia.

Desde el equipo de la Secretaria de Deportes, acompañados por los integrantes de Same, los seis colectivos que trasladó a los 340 deportistas se encuentran en la ciudad balnearia luego de un largo viaje.

Este lunes a las 18.30 estarán presentes en la inauguración oficial que se realizará en instalaciones del Polideportivo Islas Malvinas con la presencia de todas las delegaciones y los más de 8 mil deportistas de todo el país.

Más allá de las horas arriba del colectivo, los atletas aprovecharon cada momento para conocerse, ya que en cada coche se encuentran representantes de distintas disciplinas, además de compartir el momento y disfrutar haciendo videos que se reproducen en las redes sociales de Secretaria de Deportes.

Claro que mucho tuvo que ver la calidad del transporte, ya que cada unidad cuenta, además del confort de sus asientos, con wifi satelital permitiendo que los deportistas a lo largo del trayecto puedan contar con internet y el permanente contacto con su familia.