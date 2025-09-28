Noticias de Jujuy

Comienza la acción de la final nacional de los Juegos Evita

Jujuy
Comienza la acción de la final nacional de los Juegos Evita

La delegación jujeña se instaló en la ciudad de Mar del Plata para comenzar a vivir la final nacional de los Juegos Evita acompañados por toda la logística del Gobierno de la provincia.

Desde el equipo de la Secretaria de Deportes, acompañados por los integrantes de Same, los seis colectivos que trasladó a los 340 deportistas se encuentran en la ciudad balnearia luego de un largo viaje.

Este lunes a las 18.30 estarán presentes en la inauguración oficial que se realizará en instalaciones del Polideportivo Islas Malvinas con la presencia de todas las delegaciones y los más de 8 mil deportistas de todo el país.

Más allá de las horas arriba del colectivo, los atletas aprovecharon cada momento para conocerse, ya que en cada coche se encuentran representantes de distintas disciplinas, además de compartir el momento y disfrutar haciendo videos que se reproducen en las redes sociales de Secretaria de Deportes.

Claro que mucho tuvo que ver la calidad del transporte, ya que cada unidad cuenta, además del confort de sus asientos, con wifi satelital permitiendo que los deportistas a lo largo del trayecto puedan contar con internet y el permanente contacto con su familia.

También podría interesarte
Jujuy

REDAM. Hacia la ampliación de la Ley de Registro de Deudores Alimentarios

Jujuy

Turismo. Se inauguró FIT 2025 con impronta jujeña, vinos de altura, gastronomía y…

Jujuy

Accesibilidad. Servicios de Salud: se otorgaron 100 mil turnos vía WhatsApp

Jujuy

Estudiantes de Lagunillas de Farallón y Ciénega de Paicone visitaron la Legislatura

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.