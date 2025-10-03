Artistas jujeños participarán de la selección del Pre Cosquín este fin de semana

La selección se realizará el 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural Manuel Belgrano.

La delegada del Pre Cosquín en San Salvador de Jujuy, Susana Campos, anunció que las rondas de selección se desarrollarán el sábado 4, y la final el domingo 5 de octubre, desde las 15 horas, en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación). El jurado estará integrado por Ángela Irene (La Pampa), Elma Diosquez (Tucumán), Cecilia Palacios, José Simón, Héctor Guaytima, y Luis Canciani (Jujuy).

Campos destacó el protagonismo de Jujuy en el certamen: “Al Pre Cosquín llegan 5000 artistas de todo el país y todos llevamos las mismas expectativas. Haber obtenido el año pasado el galardón de conjunto instrumental ganador, y estar en el escenario mayor, fue una emoción enorme”.

Asimismo, agradeció el apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Concejo Deliberante, y la Secretaría de Cultura de la Provincia, que sostienen la participación de la sede local desde hace ocho años.

En el anuncio también estuvieron presentes la directora de Cultura de la provincia, Gisela Arias, y representantes de la Asociación Civil Jujuy Cultural.