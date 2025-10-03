El Carmen fue sede del 7° Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares

La Biblioteca Popular Domingo T. Pérez de El Carmen recibió a bibliotecarias y bibliotecarios de toda la provincia en el marco del 7° Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares, un espacio que se consolida año tras año como ámbito de diálogo, fortalecimiento institucional e intercambio de experiencias.

La apertura contó con la participación del secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora de Cultura, Gisela Arias; el secretario de Cultura, Turismo y Educación de El Carmen, Raúl Berno; y el presidente de la institución anfitriona, Federico Jorge, quienes resaltaron el rol esencial que cumplen las bibliotecas en las comunidades.

En esta séptima edición estuvieron presentes representantes de once localidades: Purmamarca, Libertador Gral. San Martín, Susques, Caimancito, Ledesma, Puesto del Marqués, Monterrico, San Salvador de Jujuy, Abra Pampa, San Antonio, y El Carmen.

Durante la jornada, la presidenta de la Federación de Bibliotecas, Marta Maizares, recalcó la necesidad de sostener estos encuentros periódicos que permiten consolidar redes de trabajo, generar proyectos comunes y potenciar la tarea cultural de cada institución.

El encuentro también incluyó un momento artístico con la presentación del Grupo Coral de El Carmen, que debutó con un repertorio preparado especialmente para la ocasión.