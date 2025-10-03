El municipio celebró el Día del Odontólogo con un agasajo a profesionales

En el marco del Día del Odontólogo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy organizó un encuentro de reconocimiento a los profesionales que integran el sistema de salud municipal. La actividad se desarrolló en el NIDO Cuyaya, donde odontólogos y odontólogas compartieron una jornada de camaradería junto a las autoridades.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, destacó, “hoy quisimos hacer este lunch en el Nido Cuyaya, aprovechando este hermoso espacio donde durante el año se realizaron varias capacitaciones. En esta ocasión elegimos un festejo más distendido, pero también estamos trabajando en una agenda muy prometedora, con acciones en discapacidad, en los barrios y con capacitaciones constantes para odontólogos y asistentes dentales”. Asimismo, subrayó que este mes es propicio para hacer un balance de la gestión en salud bucal, “la odontología ha crecido mucho en la gestión del intendente Jorge, aportando a la comunidad un servicio esencial”.

Por su parte, la directora de Medicina Preventiva, Itatí Gloss, valoró el trabajo preventivo que se realiza en los consultorios y en el ámbito escolar, “seguimos trabajando en los barrios y con la salud escolar, donde se detectan muchos casos que pueden ser tratados a tiempo. Hoy quisimos agradecer a los profesionales por cuidar nuestras sonrisas y reconocer su dedicación”.

En tanto, la coordinadora de Atención Primaria de la Salud, Daniela Alba, informó que el municipio cuenta con 25 odontólogos distribuidos en diez consultorios , que brindan atención gratuita de lunes a viernes en turnos mañana y tarde. “Invitamos a los vecinos a acercarse a los consultorios con su DNI. La atención es gratuita y accesible”, indicó.

Consultorios odontológicos municipales con atención gratuita

* Dirección de Salud: 9 de Julio y Oscar Orias.

* CPV B6: Pampa Blanca 1335.

* CPV Malvinas: Av. Mejías 198.

* CPV Belgrano: Zabala 39.

* CPV Chijra: Las Llamas 29.

* SIMI Campo Verde: Muña Muña S/N.

* CIC Alberdi: José de Alberro 716.

* Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes: Jorge Cafrune 1562.

* Escuela Marina Vilte: Carlos Snopek 1579.

* CPV 200 Viviendas: Cap. Krause 533.

Nota audiovisual: https://youtu.be/zL5Y-5pNVQM