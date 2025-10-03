Juegos Evita: Jujuy obtuvo la Copa Challenger en karate

Este viernes la delegación jujeña consiguió más preseas doradas en la final nacional de los Juegos Evita y se mantiene entre los principales puestos del medallero. El karate se quedó con tres oros y le alcanzó para ganar la Copa Challenger, y Pablo González obtuvo dos medallas doradas más en atletismo.

En el Skater Park se vivió el acto de Clausura del certamen que contó con más de 8 mil competidores de todo el país, y tuvo a Amaya Simón de natación adaptada y Santiago Fernández de atletismo como abanderados.

Pero, la penúltima jornada de competencia tuvo a Jujuy en lo más alto, sobre todo en karate, porque, de cuatro finales, se ganaron tres, logrando igual cantidad de medallas de oro comenzando con la victoria de Julieta Siufi en categoría 61 kilogramos.

Después, llegó el festejo de Athiel Audamas en categoría 70 kilos y, por último, Lautaro Hinojosa, fue oro en 63 kilos masculino cerrando la participación jujeña con la Copa Challenger por ser la provincia que más doradas consiguió.

En deporte adaptado, llegaron más oros, los de Pablo González, el atleta palpaleño sumó cinco preseas en total, producto de haber ganado en todas las pruebas que estuvo compitiendo. Es la última edición para el jujeño que por edad no podrá regresar.

En los deportes electrónicos, también hubo oro, con Román Calpanchay, que ganó en la categoría brawl star sacándole 48 puntos de diferencia al segundo, mientras que Bruno Puca sumó la segunda presea al ganar su categoría EA FC 25.

Por otro lado, también se sumaron otras preseas, en taekwondo, Ciro Ramírez y Agostina Giménez perdieron sus respectivas peleas en la final y consiguieron medallas de plata, al tiempo que Selena Aparicio fue medalla de bronce, por lo que la performance a lo largo de la final nacional de los Evita fue muy buena.

En hockey masculino sub 16 hubo bronce, el equipo de La Esperanza se impuso ante Santa Cruz y celebró el tercer escalón del certamen. En femenino, culminaron en el sexto lugar.

En freestyle Rulo, cayó en la final y se obtuvo la medalla de plata, quedando en la puerta de otro oro luego de una batalla muy pareja ante Salta.

En rugby, el equipo de Suri quedó en el cuarto puesto luego de haber quedado en la puerta de entrar a la final. Por último, en básquet, lanzamiento, los jujeños quedaron en el cuarto puesto.

Último día de competencia

Este sábado desde las 10, Jujuy podría sumar una medalla más de oro, ya que Santino Silvetti ganó su pelea de semifinal y sube al ring para la gran final, y la posibilidad de cerrar los Juegos Evita para Jujuy de la mejor manera.

Es la última disciplina que estará en competencia, y después de la misma, la delegación jujeña almorzará y partirá de regreso a la provincia.