La Municipalidad de San Salvador de Jujuy se prepara para la 4° edición del “San Salvador Moda”

Por cuarto año consecutivo la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a todos los interesados en el mundo de la moda a participar del San Salvador Moda que se desarrollará entre el lunes 27 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre. Los formularios de inscripción estarán disponibles en las redes sociales del Municipio y del Club de Emprendedores.

En este marco la directora General de Desarrollo, Jimena Jurado, detalló que desde el Municipio Capitalino están trabajando para desarrollar la cuarta edición del San Salvador Moda, “estamos muy felices de organizar este evento tan esperado y como todos los años será durante una semana completa para que los emprendedores puedan desplegar sus trabajos”.

Además, Jimena Jurado, indicó que invitan a todos los actores involucrados en el rubro de la moda como diseñadoras o costureras, “esperamos que todos los interesados que tengan la intención de iniciarse en este mundo o que ya tienen experiencia, puedan participar de esta nueva edición a fines de octubre que tendrá como broche de oro el desfile final será nuevamente en las escalinatas del Parque Xibi Xibi” concluyó.

Por su parte, el director del Club de Emprendedores, Gastón Aguilera, detalló que con gran alegría trabajan en la organización del 4° encuentro de la moda y que incluye además talleres de fotografía de moda, o talleres de diseño de interiores, “estos talleres están pensados para todo público y las inscripciones se publicarán próximamente en las redes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y del Club de Emprendedores mediante un formulario para cada uno de los talleres y convocamos a todos los diseñadores puedan participar del desfile final”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/1wdBkTOhon8