Los CDI Municipales celebraron la llegada de la primavera con actividades educativas y recreativas

Los CDI municipales realizaron diversas actividades para celebrar la llegada de la primavera, promoviendo la participación de los niños, las familias y las instituciones educativas del barrio.

En el CDI Olivia Molina, se llevó adelante el cierre del proyecto “Primavera” con un gran desfile denominado “Bienvenida Primavera a Campo Verde”, que contó con la presencia de la Escuela N° 452, la Escuela N° 28 del Barrio Bajo La Viña y la Escuela N° 264 Batalla de Suipacha, además de los niños y niñas del propio CDI. La jornada estuvo marcada por juegos, música y actividades compartidas entre los niños y sus docentes.

Por su parte, el CDI Mary Ferrin participó del desfile “Despertar de la Primavera”, organizado por el JIM N° 19, donde presentó una carroza realizada con la colaboración de los niños de cada sala. La carroza se confeccionó con materiales reciclables: tarimas forradas con cartón, hojas de revistas para jarrones, cajitas de leche, piedras intervenidas por los chicos, papel crepé, flores de tapitas de gaseosa y un árbol de ramas reales decorado con pajaritos de lana. Cada niño recibió una oblea como reconocimiento por su participación.

La directora de Proyección Educativa, Agustina Paoloni, señaló que estas actividades buscan visibilizar y valorar el trabajo comunitario que se realiza en los CDI entre docentes y familias, promoviendo el bienestar de los niños y fortaleciendo las tradiciones jujeñas desde la primera infancia.