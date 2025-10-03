“Plaza Activa” llegó al barrio AOMA para promover la salud y el bienestar

La actividad “Plaza Activa” se instaló en la plazoleta Santa Bárbara del barrio AOMA, promoviendo el bienestar físico y social de los vecinos, especialmente de los adultos mayores. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano, y busca combatir el sedentarismo a través de juegos recreativos y actividades deportivas.

Benicio Ruiz, director de Deporte del distrito Alto Comedero, expresó, “nuestro lema es ‘no al sedentarismo y sí a la actividad física’. La gente ha entendido la importancia de dedicar tiempo a estas actividades, lo que se refleja en la gran convocatoria que hemos tenido”.

El programa incluye diversas actividades, como newcom para adultos y gimnasia adaptada, además de clases de ritmo y recreación. “Esto es parte de una política pública que nos pide el Intendente, acercar el municipio a los barrios y fomentar hábitos saludables”, agregó el profesor Sergio Armata, Coordinador de Deportes y Hábitos Saludables en Adultez y Adultos Mayores.

Además, el evento contó con la presencia de enfermeras del municipio, quienes tomaron la presión arterial a los asistentes, brindando un servicio integral de salud. “Es un servicio muy completo que llevamos adelante para cuidar a nuestros vecinos”, mencionó Armata.

Con la meta de recorrer todos los barrios de la ciudad, “Plaza Activa” se posiciona como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la comunidad, creando espacios de contención y promoción de la salud.

Nota audiovisual: https://youtu.be/luqL1_lrky0