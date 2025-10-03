Presentaron el concurso audiovisual «Jujuy en verano es Magia Pura»

La invitación está destinada a creadores jujeños a producir spots publicitarios que muestren la verdadera diversidad climática del territorio, con inscripción abierta hasta el 26 de octubre y premios de diez millones de pesos para cada uno de los tres proyectos ganadores.

La convocatoria fue presentada en conferencia de prensa por Diego Valdecantos, Secretario de Turismo; Melina Ainstein, directora del Ente de Promoción Turística; Patricio Artero, presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ); y Belén Suárez, Directora de Fomento y Promoción del IAAJ.

Valdecantos destacó que la iniciativa surge del Ministerio de Cultura y Turismo, impulsada por el Ministro Federico Posadas con el objetivo de «poder mostrar al mundo y a la Argentina que es posible tener un verano y que no es un calor extremo el que se vive».

El Secretario agradeció el apoyo del IAAJ y del Ente de Promoción Turística el trabajo en conjunto realizado.»Cada región tiene sus propias características que invitan a disfrutarla durante todo el año. Queremos romper con ese mito del calor insoportable y mostrar la realidad: la provincia en verano es pura magia», expresó.

El concurso se desarrollará en dos etapas. Un jurado compuesto por integrantes del IAAJ y del Ministerio de cultura y turismo seleccionará tres ideas-proyecto de todas las presentadas, y cada propuesta seleccionada recibirá 3 millones de pesos.

Luego, los ganadores deberán materializar sus ideas en spots de 45 segundos a 1 minuto, por los cuales recibirán 7 millones adicionales. Como incentivo extra, los tres videos se difundirán durante todo el verano en las redes del Ministerio y el que obtenga mayor viralización tendrá la oportunidad de realizar el spot oficial de Semana Santa.

Patricio Artero destacó que esta convocatoria refleja una maduración del sector audiovisual local: «Se empieza a tomar en serio al realizador jujeño y a ponderar la capacidad que tiene. Esto es el resultado no solamente del talento nato que tiene el jujeño para la creatividad, sino también de la política sostenida que se viene haciendo desde hace 10 años. Es importante rescatar que esto es un concurso para publicidades, porque la publicidad permite hacer ejercicios rápidos y potentes desde lo audiovisual».

Por su parte, Belén Suárez señaló la profesionalización del sector: «Tanto desde el IAAJ como el Ministerio de Turismo y Cultura, tenemos la certeza que hoy no solamente hay un nivel profesional de creadores de contenidos en la provincia, sino que esta iniciativa permite visibilizar y potenciar ese talento».

La convocatoria está abierta a cualquier persona mayor de 18 años que sea jujeña o resida en la provincia, sin necesidad de ser productor profesional o tener formación específica. «Si sabés de videos y creés que tienes la capacidad para hacerlo, presentá tu propuesta», alentó Valdecantos.

Los interesados tienen hasta el 26 de octubre para presentar sus ideas-proyecto en formato PDF a través del formulario disponible en www.turismo.jujuy.gob.ar.

El jurado tomará 10 días para evaluar las propuestas y elegir a los tres ganadores, quienes tendrán hasta el 10 de diciembre para producir y entregar sus videos. La iniciativa conjunta entre el Ministerio de Cultura y Turismo y el IAAJ busca así que el talento audiovisual jujeño construya una nueva narrativa sobre el verano provincial.

Bases y condiciones en

Inscripciones:

https://docs.google.com/forms/d/1uoUH2lZlix_Wte2Sp0kpUTmq-g5HG2Zq7onxL–ywec/viewform?edit_requested=true&pli=1