Sadir participó del acto por el Día de la Odontología

En el Salón de la Bandera, el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, participó del acto conmemorativo por el Día de la Odontología Latinoamericana, que se celebra cada 3 de octubre en homenaje a la fundación de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), creada en 1917 en Santiago de Chile.

La odontología es una ciencia que impacta directamente en la calidad de vida de las personas, en su autoestima y en su salud integral.

En la oportunidad, Sadir transmitió sus saludos a los profesionales y los alentó a seguir trabajando por la salud de los jujeños.

Por su parte, la presidenta del Círculo Odontológico de Jujuy, Patricia Barra, señaló que “es un día de festejo como profesionales, pero también de concientización sobre la importancia del cuidado de la salud bucal”.

“La población debe comprender que es fundamental cuidar la salud desde la niñez”.

“Hoy surgen nuevas necesidades y problemáticas vinculadas a la salud bucodental, que nos convocan como profesionales a seguir trabajando con compromiso”, completó.