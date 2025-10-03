Salud Mental. Convocan a participar del Concurso de Fotografía «Con cada gesto, un cuidado»

A fin de promover el cuidado de la salud mental, podrán participar fotógrafos amateurs y profesionales mayores de 18 años. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de octubre.

El Ministerio de Salud de Jujuy a través de la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, invita a fotógrafos amateurs y profesionales mayores de 18 años de edad a participar del Concurso de Fotografía “Con cada gesto, un cuidado” en el Mes de la Salud Mental.

La propuesta tiene como objetivo viabilizar y celebrar pequeños actos cotidianos de cuidado, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, fundamentales para construir lazos y promocionar la salud mental.

En ese sentido, se podrán presentar piezas que muestren, por ejemplo, un momento de calma, una conexión genuina, un acto de cuidado, un gesto de apoyo a otra persona y un detalle que nos aloje.

Las inscripciones podrán realizarse a través del correo [email protected] hasta el próximo lunes 20 de octubre con un máximo de dos fotografías por participante.

Las imágenes deben ser originales e inéditas, es decir, no deben haber sido publicadas o premiadas previamente; se reciben en formato digital con alta resolución (mínimo 300 dpi) y en formato JPEG sin marcas de agua, firmas o elementos que identifiquen al autor. Cada envío debe incluir título de la fotografía; una breve descripción de la foto (máximo 50 palabras) explicando el gesto de cuidado que representa y datos del autor: nombre completo, edad y contacto (teléfono y correo electrónico).

Un jurado especializado integrado por los fotógrafos Walter Reinaga e Ismael Acosta de Jujuy; Lucía Pietro y Martín Luce de Buenos Aires y Florencia Guedes, del Área de Comunicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) evaluará las fotografías considerando:

• Pertinencia con el tema: la fotografía debe transmitir claramente la idea de un gesto de cuidado para la salud mental

• Impacto emocional: la capacidad de la imagen para conectar con el espectador

• Originalidad y creatividad: la forma en que se aborda el tema de manera única

• Calidad técnica y estética: composición, iluminación y nitidez de la fotografía

En caso que no se cumplan los criterios establecidos, el jurado dispondrá la vacante de finalista.

Las fotos ganadoras y las menciones especiales formarán parte de una exposición virtual en las redes sociales del Ministerio de Salud de Jujuy.

Los ganadores se anunciarán el 7 de noviembre, jornada en la que también iniciará la exposición virtual.