Juventud. Reconocieron a carroceros por su trabajo en la prevención del bullying

Reconocieron a carroceros por su trabajo en la prevención del bullying

Pertenecen a los Bachilleratos N° 2 Y N° 21 con las propuestas “Stop Bullying” y “Jujuy sin Bullying: No seas parte del daño”.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, visitó a los Bachilleratos Provinciales N° 2 y N° 21, donde se concretó la entrega de resoluciones ministeriales que destacan y reconocen la labor de las comunidades educativas que, a través de sus carrozas, adhirieron y promovieron campañas de sensibilización frente al bullying, fomentando valores de respeto, empatía y cuidado en el ámbito estudiantil.

El Bachillerato N° 21 presentó una carroza con la consigna “Jujuy sin Bullying: No seas parte del daño”, visibilizando la importancia de la empatía en la sociedad.

El Bachillerato N° 2 llevó adelante la propuesta “Stop Bullying”, integrando a la campaña el lema de la Línea 102, servicio de emergencia y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes.

La ministra Marta Russo Arriola el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Sergio Vidaurre, y el director de Juventud, Darío D¨Antuene acompañaron la entrega de resoluciones ministeriales y reconocimientos, destacando el compromiso de las comunidades educativas en la promoción de entornos libres de violencia. Con estas acciones, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirma el compromiso de acompañar a las juventudes en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencias.

