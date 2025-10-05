Participación. El ISJ brilló en las Olimpiadas Interobrasociales COSSPRA 2025

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) participó con gran orgullo y compromiso en la 35° edición en la provincia de Mendoza.

La delegación jujeña, integrada por trabajadores y trabajadoras del ISJ, tuvo una destacadísima actuación durante toda la competencia, brillando en cada disciplina y logrando más de 20 premios. Los y las representantes del ISJ subieron al podio en múltiples oportunidades, obteniendo primeros, segundos y terceros puestos en disciplinas como fútbol, vóley, natación, tenis, pádel, atletismo, pesca y bochas, en sus categorías femeninas y masculinas.

El equipo fue acompañado por el Vocal I del ISJ, Diego Eduardo Chacón, quien alentó y respaldó a la delegación durante toda la jornada, destacando el compromiso, la entrega y el compañerismo de cada integrante.

Estas Olimpiadas, que reúnen a trabajadores y trabajadoras de las obras sociales provinciales de todo el país, no sólo promueven la competencia deportiva, sino también valores fundamentales como la integración, el trabajo en equipo, la vida saludable y el fortalecimiento institucional.

Desde el ISJ celebramos con orgullo el desempeño de nuestra delegación, que no solo dejó en alto el nombre de Jujuy, sino que demostró una vez más que el deporte es también una herramienta de unidad y crecimiento.