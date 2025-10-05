Respuesta. Salud aseguró atenciones a la comunidad en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Equipos de Salud Mental, Atención Primaria, Infancia y Adolescencia y SAME 107 estuvieron a disposición en las distintas actividades.

El Ministerio de Salud de Jujuy acompañó la edición 74 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), con la presencia permanente de diferentes servicios desde el inicio de la agenda oficial a fin de facilitar el acceso a adolescentes y adultos de consultas, atenciones, intervenciones, asesorías, turnos protegidos, material preventivo y métodos anticonceptivos.

El equipo de Salud Mental concretó un total de 6900 atenciones de adolescentes y adultos, iniciando el trabajo desde la jornada de la Pintada Estudiantil, sumando un stand de cuidado y punto de hidratación. La disponibilidad de los equipos continuó en los desfiles de carrozas, con punto de hidratación y frutas en parque cerrado visitando de forma diaria a los carroceros para dialogar, realizar intercambio, conocer necesidades y sensaciones, proponer actividades lúdicas y recreativas y con escucha activa.

Por su parte, Dirección de Maternidad, Infancias y Adolescencias dispuso un stand informativo y lúdico que permitió problematizar situaciones por las que transitan las adolescencias, abordando pautas de cuidados y factores protectores mientras se reiteró la disponibilidad de los espacios de atención a adolescentes en los centros de salud y hospitales de la provincia, permitiendo además derivaciones o turnos protegidos según la demanda.

El equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, educadores para la salud, educadores sanitarios, enfermeras y técnicos bioquímicos quienes estaban a cargo de los CEPAT centros de los testeos de VIH y sífilis estuvo presente en Ciudad Cultural durante los desfiles, exposiciones de carrozas y jornadas de elecciones de representantes facilitando atenciones a un promedio de 470 adolescentes por día y concretando la entrega de 1296 preservativos.

Finalmente, con permanencia continua el SAME 107 brindó cobertura especialmente planificada para los eventos de la FNE, respondiendo de manera integral en los eventos, con 548 asistencias, 12 derivaciones y 15 atenciones en Salud Mental.