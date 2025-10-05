Yuto. Intenso trabajo para contener el incendio «El Poste»

Los equipos de la provincia se encuentran trabajando en la zona para contener el fuego, que lleva quemadas 82 hectáreas de pasto cubano, pastizal y bosque nativo.

Referentes del ministerio de Ambiente y Cambio Climático se reunieron para evaluar la situación del incendio «El Poste» que se mantiene activo en Yuto. El encuentro se concretó en la Base de Incendios Forestales ubicada en la misma localidad.

Presidió la reunión operativa, la titular de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, María Inés Zigarán, junto a la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez, y el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Jorge Marcelo Torrico. También estuvieron el jefe de Operaciones, Francisco Janco, y el jefe de la Base de Yuto, Sebastián Calderón.

Según informaron, el incendio que ya lleva quemada una superficie de 82 hectáreas de bosque nativo, pastizal, pasto cubano, se originó el día viernes a raíz de la caída de un poste del tendido eléctrico. Para poder combatirlo se dispuso una cuadrilla de brigadistas de las Bases de Yuto, Palma Sola, San Pedro y Humahuaca. Además, también están participando del operativo combatientes ICE del Parque Nacional Calilegua.

En cuanto a recursos afectados, además de las herramientas de zapa para el combate en terreno, también se está utilizando una topadora, y un helicóptero con helibalde provisto por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), a través de la regional NOA que coordina Lautaro Vázquez.

El director Torrico explicó al respecto que desde hace 3 días se está trabajando, y de los despliegues participan combatientes de la provincia, del Parque Nacional Calilegua, y además cuentan con una topadora provista por Recursos Hídricos que abre brechas. También con un helicóptero del SNMF, que hoy hizo aproximadamente 40 tiros con helibalde.

Torrico informó también que «son varios puntos los que estamos combatiendo dentro del mismo incendio, con 31 personas en el día de la fecha, y esperamos que mañana baje un poco la temperatura y las condiciones acompañen para poder contener el fuego».

Para denunciar o informar la presencia de humo o fuego en zonas de vegetación, se debe llamar de inmediato al (0388) 4271971 o al 911.