Avanzan las acciones de regularización y servicios básicos en el Asentamiento 4 de Agosto

La Mesa de Gestión, encabezada por la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Provincia junto a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Agua Potable de Jujuy S.E., lleva adelante un conjunto de acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de los vecinos del Asentamiento 4 de Agosto, en el barrio Alto Comedero.

Las tareas incluyen la regularización dominial de los lotes, el nivelado y mejoramiento de calles, así como la instalación de nueva luminaria pública y la extensión de la red de agua potable.

Desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial informaron que se están otorgando permisos provisorios para la conexión de los servicios básicos, lo que permitirá avanzar de manera ordenada en la instalación de energía eléctrica y agua potable en el sector.

Estas acciones forman parte de una intervención integral de urbanización y servicios esenciales, impulsada por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso a condiciones dignas de hábitat e infraestructura básica para las familias que residen en el asentamiento.