CAFAJu. 10 años garantizando la conservación de la biodiversidad local

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático celebró los 10 años del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), una década al servicio del rescate, recuperación, rehabilitación y liberación de animales pertenecientes a la fauna silvestre nativa. En ese marco, los integrantes del equipo técnico y profesional de este centro modelo en el NOA, recibieron un reconocimiento y una Declaración de Interés Cultural y Municipal por su aporte a la conservación de la biodiversidad, por parte del Concejo Deliberante de El Carmen, ciudad donde se encuentra ubicado.

Estuvieron presentes en el acto, acompañando, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; el presidente del Concejo Deliberante de El Carmen, Federico Mancini; autoridades municipales y concejales de la ciudad.

“Este Centro fue creado el cinco de octubre del año dos mil quince, y hoy celebra una década de trabajo en pos de la conservación de la fauna silvestre”, expresó la ministra Zigarán quien además destacó el compromiso y esfuerzo diario del personal que lo integra.

Durante diez años este centro que depende del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, recuperó y liberó a cientos de animales de diferentes especies, rescatados de procesos de mascotismo, tráfico, decomisos o caza furtiva.

En la oportunidad, el Concejo Deliberante de El Carmen hizo entrega de la Declaración N° 0013/CD/2025, por la cual se declara de Interés Cultural y Municipal el 10° aniversario del CAFAJu, destacando “su invaluable aporte a la conservación de la biodiversidad y la protección de especies amenazadas de la provincia”. Además, se rindió homenaje al equipo técnico y profesional —integrado por biólogos, veterinarios y agentes especializados— “por su compromiso y dedicación en el rescate, rehabilitación, investigación y educación ambiental durante estos diez años de trabajo ininterrumpido”.

En el marco del aniversario, el Ministerio entregó certificados de reconocimiento al personal que cumple diez años de servicio en la institución, en agradecimiento por su labor cotidiana.

“Son quienes los 365 días del año garantizan el cuidado, la alimentación y la atención sanitaria de cada animal que llega al centro”, resaltaron las autoridades.

El acto concluyó con un recorrido por los recintos del CAFAJu junto a todos los presentes, invitados y personal técnico, donde se mostraron las distintas áreas de trabajo, los espacios de rehabilitación y las especies actualmente bajo resguardo.

Con la celebración de la jornada, se inauguró el mes de festejo por los 10 años del CAFAJu. Durante las próximas semanas se van a desarrollar charlas, un ateneo sobre fauna autóctona, capacitaciones y talleres en normativa, muestras fotográficas, avistaje de aves, visitas guiadas, especialmente destinadas a escuelas, y una sorpresa especial.

“Hoy celebramos diez años de compromiso con la vida. Cada animal recuperado y liberado es una historia de esfuerzo, de ciencia y de amor por la naturaleza. El CAFAJu seguirá creciendo, porque proteger la fauna jujeña es proteger parte de nuestra identidad”, destacaron los equipos de la cartera ambiental.