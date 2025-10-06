Educación y Trabajo: fomentar la inserción laboral desde el sector minero

Este encuentro, encabezado por la ministra Serrano, buscó generar acciones que fortalezcan la formación para el trabajo y el desarrollo productivo en Jujuy, considerando la importancia del sector minero en la economía provincial.

El Ministerio de Educación llevó a cabo una mesa de diálogo denominada «Educación y Trabajo» con el objetivo de desarrollar programas de formación y capacitación que respondan a las necesidades del sector minero industrial y brinden oportunidades laborales a nuestros estudiantes y graduados.

En estas líneas, Serrano remarcó “para alcanzar una educación integral y de excelencia, es necesario el aporte de todos los actores involucrados en el progreso, formando jóvenes profesionales con liderazgo, altamente calificados y capaces de enfrentar los desafíos del mercado laboral actual».

La mesa de trabajo contó con la participación del presidente y director ejecutivo de la Cámara Minera de Jujuy, Carlos Carrillo y , Ruben Agüero, respectivamente; el director de Asuntos Públicos LATAM CNGR, Nicolás Demin; el gerente de la Minera EXAR, Arturo Pfister; representantes de los ministerios de Trabajo y Empleo, de Producción, y de empresas mineras que están realizando tareas de exploración y explotación en la provincia.