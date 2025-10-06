El Gobernador puso en marcha el curso de ingreso a la carrera de Medicina

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto protocolar realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde se dio inicio al curso de ingreso de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

El acontecimiento marca un hecho histórico para la educación superior y la salud pública de la provincia.

La carrera cuenta con 4.576 inscriptos, jóvenes de entre 18 y 25 años provenientes de distintas localidades de Jujuy. Del total, un 20% pertenece al Departamento Ledesma, un 10% a San Pedro, otro 10% a Perico y El Carmen y el resto a diversas regiones, incluyendo 250 inscriptos de la Quebrada y la Puna, muchos de ellos provenientes de comunidades con alta demanda de profesionales médicos.

Sadir expresó su satisfacción por este nuevo paso educativo y sanitario para la provincia y agregó que “estoy muy feliz de saber que hoy comienza el curso con una cantidad tan importante de aspirantes”.

“Es un orgullo que la Universidad Nacional de Jujuy trabaje para que podamos tener médicos formados en nuestra provincia”, señaló.

Asimismo, el mandatario destacó el acompañamiento institucional y el esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, la Universidad y la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina y Formación Continua de Recursos Humanos en Salud.

“Venimos hace mucho tiempo aspirando a esta carrera, y hoy, con el inicio de los cursos, celebramos un logro colectivo. Es una oportunidad no solo para los jujeños, sino también para jóvenes de toda la región que podrán estudiar una carrera tan importante aquí, en su tierra”, afirmó Sadir.

El gobernador resaltó el impacto del interés manifestado por miles de postulantes, apuntando que “el alto número de inscriptos demuestra el futuro que tiene esta carrera”.

“Agradezco a la Universidad, a la Agencia y a todos los aspirantes por su compromiso y entusiasmo. Ojalá pronto tengamos más médicos jujeños y de la región formados en nuestra provincia”, concluyó.

Por su parte, el secretario de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina y Formación Continua de Recursos Humanos en Salud, Antonio Buljubasich, destacó el valor histórico del momento. “Este es un día histórico para Jujuy. Se trata de un anhelo largamente esperado, posible gracias a la decisión política del gobierno y al compromiso de la Universidad. Es un acto de equidad, inclusión y justicia: nuestros jóvenes ahora tienen la oportunidad de estudiar Medicina sin tener que alejarse de su provincia”, afirmó.

Asimismo, subrayó que la apertura de la carrera responde a una necesidad concreta de recursos humanos en el sistema sanitario provincial y añadió que “vamos a formar médicos con identidad jujeña, comprometidos con nuestra realidad, que refuercen el sistema de salud pública”.

“Es una respuesta concreta del Gobierno de la Provincia y de la Universidad a las necesidades de la comunidad”, aseveró.

A su turno, el rector de la UNJu, Mario Bonillo, explicó que la carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en un plazo de un año y medio, resultado del trabajo conjunto con la Agencia Provincial.

“Logramos la acreditación en un tiempo récord y hoy iniciamos el curso de ingreso con más de 4.500 aspirantes. Este curso busca igualar oportunidades para que todos los postulantes lleguen mejor preparados al examen de ingreso”, precisó.

El rector detalló que la CONEAU estableció un cupo de 60 alumnos por cohorte, de acuerdo con las normativas que regulan las carreras de interés público previstas en la Ley de Educación Superior. El curso de ingreso se extenderá hasta fin de año, mientras que el examen de ingreso se desarrollará en febrero bajo un sistema automatizado y transparente que garantiza igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

Destacó además, que el curso se dicta en modalidad mixta, combinando clases en línea con instancias de interacción en tiempo real. “Las clases se desarrollan por streaming, con participación directa entre docentes y estudiantes. Toda la información está disponible en los canales oficiales de la Universidad y de la Escuela de Salud”, explicó.