El ISJ participó de importantes encuentros nacionales para fortalecer la salud pública y la transformación digital

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) participó activamente en tres importantes eventos realizados en Mendoza: la reunión de Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) y el VI Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, y el IV Congreso Osep y Salud.

El ISJ estuvo representado por el Vocal I, Diego Eduardo Chacón, y la Responsable de Comunicación Institucional, Valeria Olivera, quienes compartieron espacio con representantes de 17 obras sociales provinciales, en un encuentro clave para fortalecer el trabajo colaborativo, avanzar en estrategias comunes frente a los desafíos del sistema de salud y reafirmar el compromiso con la prevención y la innovación.

El acto inaugural del Congreso contó con la presencia del presidente de COSSPRA y titular de OSEP, Carlos Funes; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero; y representantes de la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC).

En el marco del Congreso Interamericano, se abordaron temáticas prioritarias como la prevención de enfermedades cardiovasculares, el impacto de los medicamentos de alto costo, la incorporación de inteligencia artificial en la gestión sanitaria y el valor económico de la salud.

“Desde el Instituto de Seguros de Jujuy trabajamos fuertemente en la prevención de enfermedades, promoviendo hábitos saludables y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de nuestras afiliadas y afiliados. Sabemos que invertir en prevención es fundamental para fortalecer el sistema de salud”, destacó el Vocal Diego Chacón durante el evento.

También valoró el trabajo articulado entre el área de Promoción de la Salud y Comunicación Institucional del ISJ, que impulsa talleres socioeducativos, campañas de concientización y actividades preventivas en toda la provincia, con el objetivo de generar mayor acceso a la información y construir una comunidad más saludable.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la presentación del Bot Alma, una herramienta desarrollada por OSEP Mendoza que ya realiza más de 500 prestaciones automáticas y, solo en septiembre, resolvió más de 250 mil trámites, con un 77% de los casos gestionados sin intervención humana. A través de plataformas como WhatsApp, Instagram y Telegram, esta solución digital logró reducir la atención presencial a menos de la mitad. Entre los servicios que ofrece el Bot Alma se destacan, solicitud de laboratorios, turnos, token digital, contenidos de prevención, etc.

“Esta experiencia fue reconocida como un modelo a seguir por todos los participantes. Desde el ISJ celebramos estos espacios que impulsan la modernización, la accesibilidad y la sostenibilidad del sistema sanitario”, subrayó Valeria Olivera, quien destacó la importancia de contar con herramientas que permitan agilizar trámites y brindar información segmentada por tipo de afiliados y patologías.

“Ratificamos nuestro compromiso con una salud pública provincial de calidad, eficiente y orientada al futuro. Seguimos trabajando, junto a COSSPRA, por una salud más accesible, inteligente y federal”, concluyó Chacón.