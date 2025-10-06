Noticias de Jujuy

Sadir posesionó a Alejandro Bossatti como Procurador General del MPA

En un acto celebrado en el Salón Blanco, el gobernador Carlos Sadir posesionó a Alejandro Bossatti y César de la Colina como Procurador General y Procurador General Adjunto, respectivamente, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En la oportunidad, el mandatario expresó sus “mejores deseos” a los procuradores de cara a “todo lo que viene”.

“Sabemos de sus grandes capacidades para afrontar cualquier desafío”, enfatizó.

De la ceremonia participaron el vicegobernador, Alberto Bernis; el jefe de Gabinete, Freddy Morales; y miembros del Ejecutivo provincial.

También estuvieron presentes autoridades de la Corte Suprema de Justicia y de la Legislatura e invitados especiales.

