Se viene un nuevo llamado a paritarias

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, anticipó que una vez difundido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se llamará a los gremios que nuclean a los trabajadores estatales a una nueva mesa paritaria.

A tal efecto, acordará una agenda con el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y se definirá una fecha de convocatoria.

“El índice de inflación de septiembre será un parámetro para definir en qué porcentaje movernos”, explicó el jefe de Hacienda y resaltó que “en lo que va de 2025 los aumentos están por sobre la inflación”.

“Si se puede, avanzaremos con la negociación hasta diciembre”, enfatizó.

Asimismo, Cardozo destacó que “está a la firma la recategorización de agentes estatales provinciales” y, con miras a fin de año, adelantó que se prevé el pago de un bono extraordinario a los agentes estatales.

