Secretaría de Energía. Por el cuidado de la energía, Jujuy suma otro Club Eficiente: el Lawn Tenis Club, con importantes mejoras

Gracias al programa ‘Clubes eficientes’, de la Secretaría de Energía, el Lawn Tenis ahora cuenta con tecnología y equipamiento para la eficiencia energética. Autoridades descubrieron una placa identificatoria en el acceso a las instalaciones del complejo.

El Gobierno de Jujuy, con el Programa ‘Clubes Eficientes’, de la Secretaría de Energía, a cargo de Mario Pizarro, sumó otro club con mejoras y modernización en su infraestructura eléctrica y de iluminación, avanzando en el objetivo de llevar la eficiencia energética a los clubes deportivos de toda la provincia.

En la jornada, se dio la identificación del Jujuy Lawn Tenis Club como uno de los ‘Clubes Eficientes’ de Jujuy, descubriendo una placa que da cuenta del compromiso de la institución y el Gobierno con el cuidado de la energía y con la construcción de conciencia en torno a esto, tarea que asume el club en relación a sus prácticas y las de las personas que allí concurren.

Ahora, en el Jujuy Lawn Tenis están automatizadas las luces del acceso, que, a la vez, fueron reemplazadas las antiguas por tecnología led; en las canchas se cambiaron los artefactos de tecnología gaseosas por tecnología led; en zona de quincho, se instalaron artefactos apropiados para dicho uso del lugar. Y fueron intervenidas las zonas de baños, donde se cambiaron los artefactos por tecnología led y, también, con automatización mediante sensores de movimiento.

Así, el programa intervino en las distintas áreas de acuerdo con el uso de las mismas, trabajó en el sistema de iluminación interviniendo en las bocas, como también donde se encontraban lámparas con su respectivo artefacto fuera de servicio o de tecnología ineficiente.

El Jujuy Lawn Tenis se suma, de este modo, a las decenas de clubes deportivos de la Provincia que abarca el Programa. A la vez, estas acciones se suman a las otras diversas y numerosas enmarcadas en la política transversal ‘Energía, yo te cuido’, que promueve la eficiencia energética y la transición hacia energías renovables desde 2016.

Marcelo Nieder, Director de Desarrollo de Energía Renovable y Eficiencia Energética, señaló que “este es uno de los 44 clubes que se anotaron en su oportunidad por el programa de eficiencia energética en clubes del barrio. Y hoy podemos ver los trabajos ya concluidos de aquella oportunidad cuando se inscribieron. Hicimos los relevamientos, desarrollamos el proyecto y bueno, ya está la obra”.

Recalcó que “se puede ver plasmado en terreno lo que consiste este programa, que es justamente eficientizar los recursos con los que dispone un club”.

Finalmente, afirmó que “vamos con paciencia, pero seguro, avanzando y trabajando en esto”.

En tanto, Federico Vallejos, titular del Lawn Tenis Club, hizo hincapié que en «esta inversión, sin duda, como lo estamos viendo, marca la diferencia de un antes y un después de lo que realmente es el potencial que presenta este club. Ampliando la hora de apertura a la sociedad, esto nos permite tener una inversión de impacto para un club que tiene mucho potencial de crecimiento, una mayor prestación de servicios al público amante del tenis y a la sociedad».

El dirigente expresó también «realmente agradecemos de parte de la comisión directiva del club a la Secretaría de Energía, también a la Secretaría de Deportes, por el apoyo y por la decisión de apoyarnos en esta significativa inversión».

Por último, Vallejos indicó que «la placa está en el ingreso del club, merecida la ubicación porque es una inversión significativa. Sabemos lo que es la mano de obra y lo que es el costo».

Además de los mencionados, estuvo presente el Director de Transporte y Distribución de Energía, Pablo Quinteros; y miembros de la Comisión Directiva del Jujuy Lawn Tenis Club.