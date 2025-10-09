Calendario Escolar. Del 13 al 17 de octubre se realiza la preinscripción para el ingreso a 1° año 2026

El formulario virtual se habilitará desde las 00:00 horas del lunes 13 de octubre y estará disponible hasta las 23:59 horas del viernes 17 de octubre.

El Ministerio de Educación de Jujuy comunica que el formulario de preinscripción para el ingreso a 1° año de nivel secundario en instituciones de gestión estatal se habilitará desde las 00:00 horas del lunes 13 de octubre hasta las 23:59 horas del viernes 17 de octubre, en la página https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/

Para poder registrar la preinscripción es necesario que el padre, madre o tutor del estudiante posea la constancia alfanumérica de alumno regular que se debe solicitar en la escuela primaria donde concurre.

Al ingresar la clave, el sistema completará de manera automática algunos datos del estudiante, mientras que el adulto responsable deberá consignar otros datos requeridos.

La preinscripción se realizará en una sola institución de gestión estatal elegida.

Toda la información sobre ingreso a 1° año 2026 se encuentra en la página oficial: https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026/

Videos tutoriales: