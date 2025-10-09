El Carmen será sede de la Expo Raíces

En la ciudad de El Carmen, Predio Latitud Sur (Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial N° 42) se cumplirá el sábado 11 y domingo 12, la exposición de floricultura, viverismo, agricultura y artesanías, denominada “Expo Raíces”. De la misma tomarán parte productores de toda la provincia; cuenta con la organización del municipio carmence y el respaldo del Gobierno de la Provincia, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

En ese sentido, la Secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, señaló respecto a la Expo Raíces, que la actividad se ha convertido en una política pública que lleva adelante el Ministerio, «de trabajar en algunos puntos coyunturales especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, donde no solamente les cuesta a las familias para llegar a fin de mes, sino también los productores para poder alcanzar un precio justo para sus productos».

«Este tipo de muestras y exposiciones nos permiten entonces, aunar la oferta y la demanda, de manera que el consumidor pueda venir a un lugar y adquirir productos de cualquier punto de la provincia y de producción jujeña», indicó la funcionaria.

La Expo Raíces surge como resultado de un trabajo comprometido del equipo conformado por gobiernos locales, productores, el gobierno provincial y los consumidores, de manera de alcanzar precios justos, para productos de primera calidad y sin intermediarios.

La Expo Raíces albergará, dijo, «no solamente productores frutihortícolas, sino también viveristas y productores de flores, que es otra actividad económica que tiene la provincia, que ayudan a dinamizar la economía regional puedan comercializar sus productos», concluyó.

Por su parte, el productor viverista Eduardo Goyechea señaló que «Expo Raíces es una gran exposición de las producciones de floricultura, plantas, agricultura y artesanías, en el entendimiento que solo asociando esfuerzos se puede ofrecer al público una opción más».

Expo Raíces contará además con un patio de comidas, espectáculos, disertaciones a cargo de especialistas del INTA y de la Facultad de Ciencias Agraria que, en definitiva, pondrán de relieve lo que día a día, el productor hace en sus cultivos.