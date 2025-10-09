Gobernadores del Corredor Bioceánico se comprometieron a reforzar la conectividad vial

A partir del encuentro de la Cumbre de Gobernadores del VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio, las autoridades unificaron criterios para potenciar políticas regionales.

En el Cabildo de Jujuy se realizó la Cumbre de Gobernadores, de la que participaron el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el gobernador de Antofagasta – Chile, Ricardo Díaz Cortés; el vicegobernador de Mato Grosso do Sul – Brasil, José Carlos Barbosa; el gobernador de Boquerón – Paraguay, Harold Bergen; el gobernador de Hayes – Paraguay, Bernardo Antonio Zárate Rudas; y Carolina Quinteros del gobierno de Tarapacá – Chile.

En la oportunidad, cada representante realizó un breve balance y compartieron los proyectos estratégicos para la integración regional.

También se realizó la presentación del Plan Maestro, hoja de trabajo consensuada orientado para eliminar barreras fronterizas, priorizar la infraestructura vial y ferroviaria; unificar cadenas de valor; impulsar planes de acción para el desarrollo productivo comercial; entre otros. Material que será visualizado en la página web del Corredor Bioceánico.

Posteriormente se realizó el traspaso del cargo de presidente pro tempore del Corredor Bioceánico del gobernador Carlos Sadir a su par de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés.

En tal sentido, Sadir señaló que Jujuy tiene las rutas 34, 9 y 52 que se fueron deteriorando y se está trabajando en tramos para mejorar la conectividad. “Tenemos sectores que debemos mejorar el servicio como en el Paso de Jama, estamos trabajando para quienes recorran ese trayecto tengan una mejor atención. Son varias cosas que estamos realizando en el marco de seguir potenciando el Corredor”.

“Agradecer a todos los presentes y en especial a Cortés, vamos a colaborar en todo lo que disponga para que el Corredor siga creciendo”, expresó Sadir.

En tanto, Díaz Cortés, flamante presidente pro tempore del Corredor Bioceánico expresó que “el liderazgo de Carlos Sadir ha sido muy relevante, porque él empezó a incorporar el tema de seguridad, que es algo que nuestros territorios están afectando”.

Agregó que, tras el informe del BID, se logró hacer foco en la infraestructura como estrategia relevante para potenciar la conectividad el corredor.

Sobre los desafíos, indicó que “ahora tenemos que articular con los gobiernos nacionales y ver si es posible acceder a créditos para la concreción obras”.

A su vez sostuvo que el Corredor Bioceánico es la puerta de entrada a Latinoamérica de gran parte de los productos asiáticos. “Tenemos que potenciar el intercambio con producción alimenticia y articular con los gobiernos nacionales. Seguir la senda que Carlos Sadir ha trazado desde su gobernanza”, afirmó.

Asimismo, comentó que Jujuy tiene un gran compromiso con el Corredor Bioceánico. “Debemos estar a esa altura, somos provincias vecinas y tenemos mucha coordinación y complicidad. Hay que trabajar para generar más oportunidades de empleo y productividad”, completó.

La ceremonia culminó con la lectura del acta sobre los ejes alcanzados y anunció que la próxima reunión del Foro se realizara en fechas del segundo semestre del 2026 por parte del secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico, Alejandro Marenco.