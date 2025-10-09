Inclusión . El Piquete: se inauguró el Centro Deportivo, Social y Cultural para jóvenes y adultos con discapacidad

Ofrece actividades deportivas, artísticas, recreativas y de formación laboral, fortaleciendo la autonomía, la confianza y las habilidades sociales en un entorno accesible y seguro.

El Ministerio de Desarrollo Humano, junto a la Comisión Municipal de El Piquete, inauguró el Centro Deportivo, Social y Cultural para Jóvenes y Adultos con Discapacidad, un nuevo espacio destinado a promover la inclusión, la participación y el desarrollo integral de las personas con discapacidad en la localidad.

El acto se realizó en el Punto Digital del edificio municipal, con la presencia de la ministra Marta Russo Arriola; el comisionado municipal Ariel Julián Ortiz; la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena; y la coordinadora de Calidad de Vida, Eugenia Arroyo, entre otras autoridades provinciales y locales, además de familias y vecinos que acompañaron la jornada.

El nuevo centro ofrecerá actividades deportivas, artísticas, recreativas y de formación laboral, fortaleciendo la autonomía, la confianza y las habilidades sociales de sus participantes en un entorno accesible y seguro.

Durante la ceremonia, Russo Arriola destacó el compromiso del Gobierno provincial con la inclusión y la igualdad de oportunidades y sostuvo que «desde Desarrollo Humano impulsamos este tipo de espacios porque creemos en las capacidades de todas las personas. Queremos que cada uno pueda expresarse, desarrollarse y construir vínculos de aprendizaje y solidaridad”.

Asimismo, resaltó el acompañamiento del gobernador Carlos Sadir en la implementación de políticas públicas que garantizan derechos y mejoran la calidad de vida en todo el territorio provincial.

Por su parte, Ortiz expresó que «este Centro representa un paso enorme hacia una sociedad más inclusiva. Queremos que cada persona encuentre aquí un lugar para crecer, compartir y sentirse parte activa de El Piquete”.