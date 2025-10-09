La Cultura de Jujuy en siete días

La segunda semana de octubre trae una agenda cargada de festivales criollos, encuentros musicales, competencias gauchas y reconocimientos a las tradiciones productivas. Desde la Quebrada hasta La Puna, las propuestas combinan folklore, gastronomía, teatro y danza en actividades abiertas para todos los públicos.

La mención especial para esta semana es la muestra «Escencias» de mujeres empresarias que se podrá visitar del 11 al 20 de octubre en el salón Pachamama del Cabildo.

Jueves 9 de octubre

Patricia Sosa y su Concierto Alquimia en el Teatro Mitre a las 21 horas.

Viernes 10 de octubre

Arranca la Exposición Regional de Caballos Criollos en la Sociedad Rural Jujeña desde las 9 horas, con competencias de caballos y versatilidad del jinete en tareas de campo.

Por la tarde, Martina Tabarcachi y Juan Oveja presentan Arte & Jazz en el Centro Cultural Héctor Tizón a las 20:30. Carolina Papaleo y Rubén Stella suben al Teatro Mitre con «Yo adivino el parpadeo» a las 21:30.

En Palma Sola habrá exposición de carrozas en el Polideportivo Federico Chicho Ramos desde las 21 horas.

Sábado 11 de octubre

Maimará celebra «Bajo los Cielos de Maimará», concurso de asadoras en la Quebrada con tradición, gastronomía y cultura en el Fortín de las Tradiciones desde las 9 horas.

En San Salvador de Jujuy, la feria Kuska Maki «Manos Unidas» llena la plaza Ricardo Vilca con artesanías andinas, tejidos, cerámica, bordados y medicina natural, más la música de La Huayra desde las 10 horas. Continúa la Exposición Regional de Caballos Criollos en la Sociedad Rural desde las 9. Por la noche, «Nawpa Yupikuna: Huellas Ancestrales» combina danza, música, cerámica, pintura y literatura en el Teatro Mitre a las 20 horas.

Huacalera vivirá la pialada y jineteada por el 47° aniversario del Centro Gaucho Juan Galo Lavalle en el predio de la institución, frente al Puente Blanco, desde las 10 horas. Humahuaca festeja el Día de la Diversidad Cultural con expresión artística cultural en la plaza Sargento Mariano Gómez desde las 10.

El Carmen inaugura Expo Raíces con talleres, clases magistrales, grupos musicales y ballets, patio gastronómico, feria de artesanos y floricultores, y Feria Campesina Pucará en el predio de Latitud Sur de 10 a 22 horas.

Lozano propone un encuentro de músicos en la Posta de los Sauces de 15 a 20 horas. Palpalá conmemora los 80 años de la primera colada de arrabio con el Patio Criollo del Arrabio en el Paseo de las Flores desde las 18. Santa Clara elige a su Reina Provincial del Azúcar en el Complejo Deportivo desde las 19. Puesto Viejo cierra con el 4° Festival del Cemento y el Folclore, con Jorge Rojas, Canto del Alma y Los Arrieros de Salta desde las 20:30 en el Club Puesto Viejo.

Domingo 12 de octubre

Continúa la Exposición Regional de Caballos Criollos en la Sociedad Rural Jujeña desde las 9 horas. El Carmen sigue con Expo Raíces en el predio de Latitud Sur de 10 a 22 horas. Tres Cruces recibe al Ensamble de Flautas Jujeñas en la Iglesia de Fátima a las 21 horas.

Lunes 13 de octubre

Tres Cruces celebra la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de Fátima desde las 10 en la Iglesia de Fátima. La Quiaca arranca la Manka Fiesta 2025 con concurso de copleritos en el escenario Pantaleón Barrojo a las 11 horas.

Martes 14 de octubre

El Cabildo de Jujuy entrega la Distinción de la Pachamama a mujeres rurales por su trabajo en agricultura, ganadería y forestación a las 11 horas. En La Quiaca continúa la Manka Fiesta con el concurso de danza «Cuadro Manka Fiesta» para jóvenes en el escenario Pantaleón Barrojo desde las 11.

Miércoles 15 de octubre

El pianista Joseph-Maurice Weder cierra la semana con una Chopin-Soirée del Mozarteum en el Teatro Mitre a las 21 horas. En La Quiaca se presenta el libro «Viajando por la Historia» en el escenario Pantaleón Barrojo a las 11.

Para más información sobre cada actividad, seguir a @CulturaJujuy en redes sociales.