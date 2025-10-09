Remate bovino en Sociedad Rural

En instalaciones de la Sociedad Rural de Bajo La Viña, se cumplirá el sábado 11 a partir de horas 18, el remate de bovinos en pie, tarea que será fiscalizada por el Colegio de Martilleros de Jujuy y que es organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, por acción de la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero.

En ese sentido Juan Casasco, Director Provincial de Desarrollo Ganadero, señaló que el próximo sábado 11 de octubre, desde horas 18, se realizará en la Sociedad Rural el segundo remate bovino de 2025 que viene generando una gran expectativa entre los productores de la provincia.

Pueden participar, dijo, todos aquellos productores que tengan el carnet de Marcas y Señales vigentes; será un remate con base y fiscalizado por el Colegio de Martilleros de Jujuy.

En cuanto a la producción ganadera de la provincia, indicó que viene creciendo y por ello «trabajamos con los productores en distintas tareas y actividades para que su proyección sea exponencial y de esa manera potenciar la actividad en distintos puntos del territorio provincial».

En este momento, explicó, «estamos con la implementación del Plan Ganadero que ofrece a los productores un gran beneficio que incluye alambrados, boyeros eléctricos, mangas, etc., donde el Estado se hace cargo del 40% del costo del mercado y el productor el otro 60%».

Se trata de un beneficio muy grande y un respaldo para los productores pensando en el campo de cría, apuntó, y agregó «por lo que venimos teniendo una excelente respuesta en el sector productivo local».

Finalmente, aseguró que «la producción ganadera en la Puna, especialmente en la zona de Abra Pampa y Puesto del Márquez, está registrando un avance muy grande en materia de producción bovina, por lo cual seguiremos apoyando esa producción en la zona, con más incentivos y oportunidades para expandir su desarrollo integral», concluyó.