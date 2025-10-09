Salud Mental. «Con cada gesto, un cuidado»: el Día Mundial de la Salud Mental convoca a fortalecer el cuidado de niñas, niños, y adolescentes

La jornada tiene como eje la importancia de la salud mental infantil y juvenil.

“El 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, es una fecha que implementa la Organización Mundial de la Salud (OMS) para trabajar en disminuir las brechas en el acceso a la atención en salud mental”, explicó el secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de Jujuy, Agustín Yécora, y agregó que este año se pone en foco en la importancia del cuidado de la salud mental infanto-juvenil.

En el presente 2025, siguiendo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el Día de la Salud Mental tiene como lema “Empoderar, conectar, cuidar. Fortaleciendo la salud mental infantil y juvenil en las Américas”, en respuesta a una problemática que requiere atención, inversión y abordaje teniendo en cuenta que la infancia y la adolescencia son etapas críticas para la salud mental y remarcando que la calidad del entorno en el que crecen niños, niñas y adolescentes tiene un rol fundamental en su salud mental, bienestar y desarrollo en general.

“Los problemas de salud mental, sobre todo los más severos y graves que se tienden a cronificar, suelen iniciar en edades tempranas alrededor de los 12 a 15 años de edad. Muchas muchas situaciones como la pandemia, la virtualidad, el avance de la tecnología hoy son factores de riesgo para el desarrollo no solo en lo biológico y fisiológico sino también en lo psíquico de niñas, niños y adolescentes; y es por eso que se insta a que sigamos trabajando en pos del cuidado de la salud mental de las infancias”, sostuvo Yécora.

En tanto, remarcó que “la infancia es muy dinámica, tiene muchísimos cambios, con diferentes velocidades de adaptación que debemos acompañar, estando presentes en cada una de estas etapas. Muchas veces consideramos que los niños están sanos de por sí y en realidad hay un equilibrio que se va dando poco a poco, en el que muchas cosas ocurren por primera vez, pensando por ejemplo en enfermedades nuevas».

En igual sentido, agregó que «en la salud mental de la misma forma, siempre que indagamos indicadores o factores de riesgo 1 de cada 3 adolescentes nos dice que cuando tienen problemas graves no los habla con nadie; los otros dos tercios dicen que hablan con un amigo o con la mamá. Entonces, tenemos que seguir trabajando para que niños y adolescentes nos vean como personas en quien confiar, a quien contar lo que les pasa, muchas veces no se animan por vergüenza o miedo y por eso, tenemos la responsabilidad de habilitar espacios de diálogo y para escuchar, ofrecer cariño, abrazos, acompañamiento”.

Asimismo, afirmó que “cada una de las etapas de desarrollo, los primeros cinco años de vida, la primaria, la secundaria son todas importantes y todas diferentes y de múltiples cambios. Los chicos necesitan que como adultos estemos al lado acompañando, ayudando, guiando y no solo para retar que es lo que generalmente terminamos haciendo, sino ofreciendo tiempo, un tiempo de calidad que debemos tomarnos. Para graficar esto, apuntamos que nunca estuvimos tan conectados como en la actualidad, pero tampoco tan distanciados. Por eso, invitamos a tomarnos el tiempo para compartir con niñas, niños y adolescentes”.

“Es muy importante fortalecer y compartir hábitos que también cuidan la salud mental”, remarcó Yécora, incluyendo entre los más importantes asegurar el tiempo de sueño en la noche, reducir el tiempo de pantallas, promover la actividad física, promover la socialización, elegir una alimentación saludable y la higiene, es decir, el cuidado del cuerpo a medida que niños y adolescentes van creciendo.