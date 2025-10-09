Se entregaron 60 créditos PRODEAF

A través de la Secretaría de Economía Popular, junto a la Dirección de Agricultura Familiar, dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo y Producción, se entregaron créditos PRODEAF (Programa para el Desarrollo Social y Productivo de los Agricultores Familiares de Jujuy).

Estuvieron presentes durante el acto de entrega el secretario de Economía Popular, Rubén Daza; la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos; el director de Economía Popular, Rodrigo Corbalán; los directores de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco; de Desarrollo Agrícola y Forestal, María Emilia Deiana; el intendente de Palma Sola, Francisco Vaquera; y el presidente del Concejo Deliberante de El Carmen, Federico Mancini.

Cabe indicar que se trata de una política pública orientada a difundir al PRODEAF como herramienta de apoyo productivo y social, visibilizando el rol de la Secretaría de Economía Popular y la Dirección de Agricultura familiar como promotores del desarrollo de la agricultura familiar.

El secretario de Economía Popular, Rubén Daza, resaltó el paradigma del trabajo, donde cada trabajador independiente necesita un impulso para sus emprendimientos urbanos o rurales: “Desde la Secretaría vemos estos créditos como una oportunidad, son 81 trabajadores de la economía popular que son beneficiados. Además, acompañamos el proceso de formación de cada emprendedor con capacitaciones permanentes”, resaltó.

Son 60 créditos con un promedio de 1 millón de pesos por productor, los cuales son necesarios para la compra de maquinaria, destinada a una pequeña industrialización de sus emprendimientos, cumpliendo así el fin de los mismos.

En la ocasión se explicó que son productos y servicios que no pueden competir con grandes empresas, sino son productores artesanales que trabajan con sus propias manos. Se favorecen 81 familias atrás de cada emprendedor, la cual cada integrante forma parte de los mismos, inclusive aquellas familias que poseen integrantes con discapacidad.