Secretaría de Planificación. El Lola Mora, en el ramal: el proceso de obras del Centro Cultural se exhibirá en muestra fotográfica

La muestra recorrerá las regiones e inicia hoy en San Pedro. Comparte el proceso de obras del Lola Mora con un registro artístico y en clave de historia local.

El Gobierno de Jujuy presenta ‘Centro Cultural Lola Mora. La obra de César Pelli para el legado de Lola Mora, muestra que ya recorrió ciudades centrales del país y ahora se enmarca en ‘El Lola Mora, en el ramal jujeño’, una propuesta que invita a esa región a conocer el desarrollo del proyecto arquitectónico más emblemático de Jujuy al mundo.

La propuesta ‘El Lola Mora, en el ramal jujeño’ inicia hoy jueves 9 de octubre en la ciudad de San Pedro de Jujuy, con la muestra en la Casa de la Cultura (Sarmiento 356), que se inaugurará a las 19.00hs. Allí, la muestra podrá visitarse hasta el 15 de octubre, en los horarios de 8 a 13 y de 16 a 21hs.

La presentación inicial estará a cargo del secretario de Planificación, el arquitecto Ramiro Tejeda, quien brindará la charla “CCLM. El desafío del desarrollo de una obra de autor en Jujuy”.

La exposición propone un recorrido visual por el proceso constructivo del Centro Cultural Lola Mora — obra diseñada por el prestigioso estudio Pelli Clarke & Partners Architects—, que alberga el grupo escultórica de la artista. A través de una selección de fotografías, revela la complejidad técnica y humana de la obra: desde la estructura y la ejecución de la cubierta hasta los detalles que, una vez finalizado el edificio, quedarán ocultos tras su estructura definitiva.

La exposición tiene carácter itinerante, por lo que recorrerá distintos puntos de la provincia, iniciando su circuito en la región del ramal o yungas —específicamente, en las ciudades de San Pedro y Libertador General San Martín, durante octubre— para luego trasladarse a espacios culturales de las otras regiones. Cada presentación incluirá una charla explicativa sobre el proyecto, su gestión y desarrollo.

Con tecnologías orientadas a la sostenibilidad y estándares de certificación internacional, las obras del Centro Cultural Lola Moral en el barrio Alto La Viña de San Salvador de Jujuy avanzan hacia su etapa final, consolidándose como una obra de arte que aloja arte, y como un nuevo ícono cultural y arquitectónico para Jujuy, el país y el mundo.