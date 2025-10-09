Trabajo en territorio. Prevención de la violencia de género en el barrio San Isidro

Se brindó información a la comunidad sobre los servicios disponibles ante situaciones de violencia de género, promoviendo la prevención y el acompañamiento.

En el marco del programa “La Muni Junto a Vos”, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó en la jornada desarrollada en el barrio San Isidro, donde se brindó información a vecinos y vecinas sobre los servicios provinciales disponibles ante situaciones de violencia de género.

A través de un espacio de diálogo y asesoramiento, se difundieron herramientas de prevención, orientación y acompañamiento, destacando la importancia de conocer los recursos con los que cuenta la provincia para garantizar el acceso a derechos y la protección integral de mujeres y personas de la diversidad.

En este sentido se dieron a conocer los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que asisten a través de profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología analizando cada caso y elaborando un proceso para esas situaciones de vulnerabilidad.

En San Salvador de Jujuy se encuentran dos dispositivos, uno en la sede del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, en calle Belgrano 1182, barrio Centro; y el otro en el barrio Alto Comedero, en Avenida La Intermedia esquina La Almona.

En la oportunidad también se realizó la promoción del 0 800 888 4363, línea gratuita, confidencial y provincial que funciona las 24 horas todos los días del año.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas de prevención de la violencia por motivos de género fortaleciendo la red de contención y sensibilizando sobre la importancia de erradicar todo tipo de violencias.

Del encuentro participó Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.