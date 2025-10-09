VII Foro en Jujuy. Corredor Bioceánico: Serrano encabezó la comisión Academia y Educación y firmó importante convenio

La mesa de trabajo incluyó proyectos y programas conjuntos, acuerdos de intercambio docente, enseñanza de lengua española y portuguesa, movilidad docente y estudiantil, entre otros temas.

Este miércoles, la ministra de Educación de Jujuy, Miriam Serrano, acompañó al gobernador de la provincia Carlos Sadir, en la inauguración del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio en Ciudad Cultural, acto que contó con la presencia de autoridades de Chile, Paraguay, Brasil y Argentina.

Sadir dio una cálida bienvenida a los presentes y destacó que el Foro es un espacio estratégico para profundizar la integración regional y fortalecer el desarrollo local de las provincias y regiones.

En el marco de las mesas de trabajo, Serrano encabezó, en horas de la tarde, la Comisión “Academia y Educación” que se desarrolló en el Auditórium de Ciudad de las Artes junto a docentes de la UEMS- Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Universidad Católica del Norte y Universidad Nacional de Jujuy donde dialogaron sobre una nutrida agenda que incluyó proyectos y programas conjuntos, acuerdos de intercambio docente, enseñanza de lengua española y portuguesa, movilidad docente y estudiantil, y observatorios, entre otros.

“Este Corredor es la gran oportunidad para encontrarnos los distintos pueblos y culturas y compartir el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación”, enfatizó Serrano y destacó la importancia de fortalecer tanto la educación superior universitaria como la formación de los jóvenes que realizan sus trayectorias en los institutos superiores.

“Este Foro busca concretar redes, y seguir trabajando de manera conjunta para cumplir sueños y posicionar a nuestra provincia como eje central en el Corredor, tendiendo puentes de integración y de desarrollo para todos”, concluyó la funcionaria.

Antes de finalizar el encuentro, la ministra rubricó un importante convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación y el Instituto Federal de Ciencia y Tecnología de Mato Grosso do Sul (IFMS) a fin de promover el desarrollo de la investigación y actividades académicas, a través de proyectos conjuntos en beneficio de la formación profesional y científica en ambos organismos.