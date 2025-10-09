Visita. Álvarez García recibió al prestigioso consultor Carlos Fara

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, se reunió con el reconocido consultor político Carlos Fara, a los efectos de analizar el contexto político y social del país.

El prestigioso profesional, además elogió el “gran avance de Jujuy” en materia de producción minera, su rol estratégico en el contexto del Corredor Bioceánico de Capricornio y su posicionamiento en el selecto mercado de las energías renovables, entre otros rubros.

Fara, quien presentó en nuestra provincia el Manual ABC Comunicación Política, agradeció al ministro por “el tiempo dispensado” y felicitó al gobernador Carlos Sadir por facilitar la llegada de profesionales que aportan herramientas para continuar la construcción de un Jujuy mejor.

Álvarez García, por su parte, señaló que “tuvimos muchas coincidencias a la hora de analizar la situación política que vive el país, sobre todo el escenario electoral que se avecina y el armado de Provincias Unidas como verdadera alternativa federal”.

También trataron las consecuencias de la falta de presupuesto, la distribución injusta de los ATN y la paralización de la obra pública, “entre otras situaciones que afectan enormemente a las provincias del norte, coincidiendo la falta de criterio político y sensibilidad social que evidencia el gobierno nacional”, resaltó el ministro.

Cabe consignar, que del encuentro también participó el director de la Asociación de Políticas Públicas Jujuy (ACEP), Matías Domínguez.