Colación IUPS 2025. Egresaron 104 efectivos en Tecnicatura Universitaria en Seguridad Ciudadana

Se trata de personal con formación superior en Seguridad Penitenciaria, y en Seguridad Ciudadana, egresados del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, quienes “forman parte de un logro muy importante para la construcción de una sociedad cada vez más justa, equitativa y solidaria”, sostuvo el secretario de Seguridad, a cargo del Ministerio de Seguridad, Cnel. Juan Manuel Pulleiro.

“La formación en seguridad es fundamental para fortalecer nuestra comunidad, promoviendo ambientes seguros y respetuoso”, expresó Pulleiro, reafirmando en este sentido la “vocación de servicio con excelencia y dedicación en este camino de aprendizaje, trabajando juntos para construir un futuro mejor para nuestra provincia”.

Puso especial énfasis en “la práctica de las cuatro virtudes cardinales, la prudencia, para saber decidir con certeza; la justicia, para actuar con equidad y respeto; la fortaleza, que les dará el valor ante las adversidades, y confianza que les ayudará a mantener el equilibrio y seguridad en su desempeño”, para “su incorporación plena a la sociedad como agentes de protección y prevención”, subrayó.

A su turno, el Rector del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, Simón Cabezas, expresó que “se trata de un gran privilegio poder presentar a estos nuevos egresados que se van a incorporar a nuestra sociedad”.

“Hoy su esfuerzo, compromiso y dedicación les otorga una enorme distinción”, indicó, ponderando en este sentido “el rol de las familias que los acompañaron y de los docentes e instructores que los formaron”, explicó.

Exhibición de Cadetes

En el marco de esta ceremonia de colación, presentaron una exhibición de formación de orden cerrado, protagonizada por los cadetes de tercer de las Licenciaturas en Seguridad Ciudadana y en Seguridad Penitenciaria.

En esta demostración, cada cadete se mueve con precisión, coordinación y disciplina, respondiendo al unísono a las órdenes de mando. Esta práctica simboliza la unidad, el respeto, el control y el espíritu de cuerpo que distinguen a nuestras fuerzas policial y penitenciaria.

Acompañaron la ceremonia, el Jefe de la Policía de la Provincia, Milton Sánchez; el jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Inspector General Félix Armando Guevara, autoridades de la cúpula policial y del Instituto Universitario Provincial de Seguridad; autoridades provinciales, municipales, cuerpo docente y familias.