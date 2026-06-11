Salud pública. Más acceso a estudios cardiológicos: Palpalá incorporará ecocardiogramas gratuitos desde julio

El Hospital Wenceslao Gallardo sumará una nueva prestación de alta complejidad que permitirá realizar diagnósticos cardiovasculares completos cerca del hogar de los pacientes.

A partir del mes de julio, el Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá ampliará su cartera de servicios con la incorporación de ecocardiogramas y ecodoppler, una prestación que fortalecerá la atención cardiovascular y acercará tecnología de diagnóstico a cientos de vecinos de la ciudad y localidades cercanas.

La incorporación de un moderno ecógrafo con tecnología Doppler Color permitirá brindar estudios de alta calidad en el propio hospital, facilitando el acceso oportuno al diagnóstico, seguimiento y control de enfermedades cardiovasculares.

Con esta nueva prestación, la comunidad contará en un mismo lugar con electrocardiogramas, ergometrías, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA), estudios Holter, ecocardiogramas y ecodoppler, consolidando un servicio de cardiología cada vez más completo y accesible.

El director del hospital, Raúl Román, destacó que la incorporación del equipamiento representa un importante avance para la atención de la comunidad. “Estamos muy orgullosos de poder sumar los ecocardiogramas a nuestra cartera de servicios. Esto nos permite seguir fortaleciendo un servicio de cardiología de primer nivel y brindar una atención integral dentro de la ciudad de Palpalá”, expresó.

Asimismo, señaló que el nuevo equipo amplía significativamente las posibilidades diagnósticas del hospital. “Contamos con profesionales altamente capacitados y ahora sumamos una herramienta fundamental para realizar estudios más complejos, mejorando la capacidad de respuesta y acercando soluciones concretas a nuestros pacientes”, indicó.

Por su parte, el cardiólogo Hugo Sosa explicó que el ecocardiógrafo permitirá evaluar el funcionamiento del corazón, detectar alteraciones y realizar diagnósticos precisos con imágenes de alta resolución.

“Este equipamiento nos permite completar el circuito de atención cardiovascular dentro del hospital. Los pacientes podrán acceder a estudios fundamentales para el cuidado de su salud de manera gratuita, con mayor comodidad y cerca de su familia”, destacó.

La incorporación de este nuevo servicio forma parte del proceso de fortalecimiento de la salud pública que impulsa el Gobierno de Jujuy, ampliando el acceso a prestaciones especializadas y acercando más oportunidades de cuidado a cada comunidad.