Concejales recibieron a la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy

Por este motivo, se llegaron hasta la institución parlamentaria el presidente de la Cámara, Cristian Boglione, quien estuvo acompañado por Marcelo Escalada, José Ortiz y José Benjamín Frías. Los mismos fueron recibidos por el presidente de la comisión, Gustavo Martínez, más los ediles Gastón Millón, Liliana Giménez y Melina Doguino.

Una vez finalizado el encuentro, el concejal Gustavo Martínez manifestó: “Fue una muy buena reunión en nuestra comisión de Desarrollo Local, en la que trabajamos en conjunto con los demás concejales. Los invitados nos vinieron a contar acerca del contexto en el que está trabajando el rubro Gastronómico y Hotelero de Jujuy”.

“Hay muchos casos y cuestiones que nosotros entendemos que tenemos la posibilidad de mejorar y aportar desde todos los bloques del Concejo Deliberante. Me parece que es uno de los motores más importantes que atrae al turismo y que es -justamente- la vía por la que San Salvador comenzó a moverse hace ya unos años, que es la de atraer el turismo y ser un polo atractivo en lo gastronómico”, añadió Gustavo Martínez.

Por último, Gustavo Martínez resaltó: “Hemos llegado a un nivel de entendimiento que me parece muy claro sobre lo que se necesita hacer, coincidimos todos que pasa por el trabajo en conjunto, pasa por detectar las falencias, hacer un diagnóstico real de cuál es la necesidad de los gastronómicos y hoteleros; trabajando a conciencia, con mucha fuerza para que se pueda resolver situaciones reales, aportando soluciones para uno de los principales actores de la economía de la provincia”.

Finalmente, Cristian Boglione expresó “Estamos presentando ante el Concejo Deliberante todos los graves problemas que aquejan a la gastronomía en este momento, aparte de la recesión, la falta de competitividad y la informalidad que hay en el sector”.

“Muy buena la recepción, quedamos en trabajar en conjunto sobre las ordenanzas municipales de cobro de tasas para poder simplificarlas, poder reducirla en gran parte y eliminar la burocracia. Fue muy positivo el encuentro, porque casi todos los bloques coincidieron en la problemática y quedamos en trabajar en conjunto con la nueva ordenanza que salga con posterioridad”, concluyó Boglione