Deliberará en Jujuy el Foro de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina

Entre el 12 y el 14 del corriente mes, en instalaciones del hotel Altos de La Viña, se celebrará la 41º Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Federico Cardozo; el subsecretario de Presupuesto de la Nación, Rodrigo Cabado; el presidente del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas, Hugo Zubillaga; y el vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis; tendrán a cargo la ceremonia inaugural programada para las 14 horas.

La agenda prevista para el miércoles 12, que a continuación se consigna:

14.30 Hs. Situación fiscal y perspectivas a nivel nacional y provincial en Argentina. Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto de la Nación; y Lic. Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial de la Nación.

15:30 Hs. La política tributaria del Gobierno Nacional y perspectivas sobre la distribución de recursos a provincias. Cr. Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación; y Cr. Alberto Pololla, director Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos.

16.30 Hs. Intervalo.

17:00 Hs. Situación fiscal de la Provincia de Jujuy. Deuda pública y política tributaria provincial. Cr. María Teresa Agostini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Cr. Gerardo Balangero, director de Crédito Público.

18:00 Hs. La importancia de la información subnacional en las estadísticas de las cuentas nacionales. Lic. Mirta Paulina Gallo, Coordinadora de Estadísticas de las Cuentas Nacionales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

18:30 Hs. Cierre de jornada

20:00 Hs. Brindis.

Jueves 13

9:30 Hs. Panorama del endeudamiento Subnacional. Lic. Luciano Albera Scagliusi, coordinador de Deuda Provincial en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Secretaría de Hacienda de la Nación.

10:00 Hs. Experiencias en la implementación de los Sistemas de Administración Financiera (E-Sidif) en las Provincias. Cr. Nicolás Alberto Fernández Villada, subsecretario de Coordinación Técnico Administrativa del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz; Lic. Lucas Gay, subsecretario de Relaciones y Coordinación Fiscal con Municipios y Comisiones de Fomento del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz; Cra. Viviana Cruzado, Contaduría General de la Provincia de Catamarca; Cr. Mauricio Hezze, Contaduría General de la Provincia de Catamarca; y Mg en Administración y Cra. María Emilia Brizuela, Dirección Provincial de Gestión Presupuestaria de la Provincia de Catamarca.

11:15 Hs. Intervalo.

11:45 Hs. Formulación Presupuestaria y seguimiento del gasto en Personal. Proceso de adecuación de dotaciones con su impacto presupuestario. Cra. Natalia Rodríguez Llauró, directora nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional. Secretaría de Hacienda de la Nación.

12:15 Hs. Control y seguimiento del gasto público. El caso de la Provincia de Río Negro. Cr. Eduardo Bacci, secretario de Control y Gestión del Gasto Público de la Provincia de Río Negro.

12:45 Hs. Proyecto Parque Solar Cauchari y financiamiento con Bono Verde. Cr. Federico Cardozo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Jujuy; y Mg. Esteban Rodríguez, consultor en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Jujuy.

13:15 Hs. Intervalo.

14:45 Hs. Taller Intercambio de Experiencias sobre temas Presupuestarios.

Presentación de las Oficinas de Presupuesto Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos.

Representantes de Provincias.

16:45 Hs. Intervalo.

17:15 Hs. Presentación de la nueva página de internet del Foro y del Aula Virtual.

18:00 Hs. Cierre de la jornada.

Miércoles 14

10:00 Hs. Aspectos institucionales del Foro Permanente.

Presentación subcomisiones.

Programas de trabajo.