La Legislatura acompañó el homenaje por el día de la tradición con agrupaciones gauchas y jóvenes paisanas

En el marco de las celebraciones por el Día de la Tradición, legisladores recibieron el Hall de la legislatura a integrantes de diferentes entidades gauchas, Centros Fortines y candidatas a paisana provincial de toda la provincia, acompañadas por miembros de la Comisión de la Federación Gaucha Jujeña, quienes recibieron la Declaración de Interés Legislativo a la Cuadragésima Segunda Edición de la Fiesta Nacional y Decima Segunda Edición de la Fiesta Provincial de la Tradición, que se desarrollará del 8 al 15 de noviembre.

El encuentro contó con la participación de los diputados Fabián Tejerina, Santiago Jubert, Mariela Ortiz, Iván Poncio, Natalia Guevara, Gisel Bravo, Mirian Burgos y el diputado electo Mario Lobo, junto a representantes de instituciones tradicionalistas y delegaciones gauchas de distintos puntos de la provincia.

Durante el acto, se realizaron palabras alusivas de bienvenida institucional a cargo del diputado y presidente del bloque Frente Cambia Jujuy Santiago Jubert y del vicepresidente primero de la Legislatura, Fabián Tejerina, quienes destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones y el legado cultural transmitido de generación en generación.

En ese contexto el diputado Santiago Jubert expresó su agradecimiento por la visita a esta Casa que también es suya. Les pedimos que sigan manteniendo viva la tradición, que la transmitan a sus familias y comunidades. La tradición no debe ser una competencia sino una unión, una celebración de identidad y amistad entre quienes aman nuestras raíces.

El vicepresidente de la Legislatura, Fabián Tejerina, también se sumó a las palabras y señaló que, esta conmemoración que reafirma nuestra identidad cultural. La tradición debe ser un reflejo de los valores y la historia que nos unen como jujeños y argentinos. Recordamos al escritor José Hernández, autor del Martín Fierro, y celebramos la vigencia de nuestras costumbres como parte esencial de nuestra identidad nacional.

Durante la ceremonia, se entonaron coplas a cargo de la Paisana Provincial de la Tradición, Fiorella Verónica Mamani, y se compartieron expresiones artísticas alusivas a la fecha. El acto concluyó con una foto grupal y la entrega de un ramo de flores en reconocimiento a las representantes gauchas.

El representante de la Federación Gaucha Jujeña, Cesar Armella, agradeció el recibimiento y destacó el agradecimiento a las autoridades de la Legislatura, por abrirnos las puertas de esta casa del pueblo. Estamos muy contentos de poder compartir con nuestras paisanas, fortines y agrupaciones en esta semana tan importante en homenaje a José Hernández. Seguimos trabajando por la cultura, las tradiciones y la preparación de la paisana provincial rumbo a Jesús María 2026.

Asimismo, el diputado Santiago Jubert reflexionó sobre el valor histórico y cultural de la fecha: Es valioso mantener viva la tradición y reflejar el accionar del gaucho, que tanto aportó a la historia argentina. Los gauchos jujeños dejaron una huella profunda en la construcción de la República, con sacrificio, coraje y amor por la patria. El Día de la Tradición, en honor al natalicio de José Hernández, nos recuerda ese legado y la necesidad de seguir cuidando nuestras costumbres, adaptándolas a los tiempos modernos sin perder su esencia.

Finalmente, integrantes de la Agrupación Gaucha de Guerrero, Cristian Calisaya y Nehuén Chaile, compartieron sus sensaciones:

Es un orgullo poder representar a nuestra institución y seguir transmitiendo la cultura que heredamos de nuestros mayores. Estos espacios sirven para fortalecer nuestras raíces y para encontrarnos entre quienes amamos la tradición, expresaron, invitando al público a participar de las próximas actividades como la Mateada Tradicional del miércoles y la elección de la Paisana Provincial, que se realizará el sábado en la Federación Gaucha Jujeña.