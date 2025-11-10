La Legislatura sesionará este jueves 6 de noviembre

En el marco de la reunión de Labor Parlamentaria, las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes de bloques acordaron convocar para este jueves 6 de noviembre, a horas 10, la realización de la 10 Sesión Ordinaria del presente período legislativo.

En ese sentido, el diputado Fabián Tejerina señaló que se trata de una sesión con una agenda variada, que aborda temas sensibles como el transporte, la salud y la donación de órganos, y adelantó que otros proyectos serán tratados en la próxima sesión.

Entre los temas más destacados figuran la modificación de la Ley de Transporte Alternativo, la adhesión al Día Nacional de la Persona Donante de Órganos, y la implementación del protocolo Código Mariposa en el ámbito de la salud Pública y Privada, además de la imposición del nombre Sierra de los Cobres a la Escuela N 331 de Rumi Cruz, departamento Cochinoca.

La agenda incluye, además, declaraciones y resoluciones presentadas por los distintos bloques legislativos, que serán consideradas durante el desarrollo de la sesión.