Políticas públicas. Este miércoles 12 de noviembre se realizará el Operativo Aprender 2025

El Ministerio de Educación de la Provincia informa que este miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo en todo el país el Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2025, destinado a estudiantes de 6° año del Nivel Primario, sin suspensión de clases.

En Jujuy, se espera la participación de 13.400 estudiantes de 381 escuelas primarias distribuidas en todo el territorio provincial. La evaluación tiene como objetivo conocer los niveles de aprendizaje de los/as estudiantes y obtener información sobre los contextos en los que se desarrollan.

Aprender es un dispositivo nacional de evaluación estandarizada que permite recopilar evidencia sobre la situación educativa del estudiantado. Sus resultados constituyen una herramienta fundamental para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones orientadas a mejorar la enseñanza y los aprendizajes en el sistema educativo.

Durante la jornada, los estudiantes completarán tres cuadernillos: Lengua, Matemática y un Cuestionario del estudiante, que incluye preguntas sobre sus experiencias y contextos de aprendizaje. Todas las respuestas son de carácter anónimo.

Asimismo, los/as docentes de las secciones evaluadas completarán el Cuestionario del docente, que indaga sobre su formación, trayectoria y estrategias de enseñanza. Los equipos directivos, por su parte, responderán el Cuestionario del directivo, con preguntas vinculadas a su experiencia profesional, los recursos institucionales y las estrategias pedagógicas implementadas.

