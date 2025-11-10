Sadir inició la Capacitación Internacional en Rescate Vehicular dictada por bomberos de Francia

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto de apertura de la Capacitación Internacional en Rescate Vehicular, dictada por los Sapeurs-Pompiers del Departamento de La Vienne (Francia).

La formación está orientada al manejo de herramientas de corte y elementos de extracción, fundamentales para la atención de incidentes viales. Las actividades se desarrollarán durante toda la semana, hasta el sábado 15 de noviembre, combinando instancias teóricas y prácticas.

Esta capacitación es el resultado de un trabajo de cooperación sostenido entre la Provincia de Jujuy y el Departamento de La Vienne, en el marco del Proyecto FICOL. A lo largo de los años, esta alianza se ha consolidado como un vínculo de amistad, compromiso y crecimiento mutuo, que une a ambas regiones en el propósito común de proteger la vida y servir con vocación.

La presencia del Cuerpo de Bomberos del SDIS 86 en la provincia, reafirma ese compromiso compartido de fortalecer capacidades en gestión de crisis, respuesta ante emergencias y cuidado de las comunidades.

Al respecto, Sadir destacó que “el intercambio con La Vienne permite capacitar a los bomberos de ambas regiones. Además, recibimos una donación de equipamiento que será muy útil para actuar ante emergencias”.

Asimismo, indicó que “durante esta semana, la capacitación estará enfocada especialmente en siniestros viales, en cómo actuar en accidentes, usar herramientas como las pinzas hidráulicas y operar en situaciones de rescate vehicular”.

“Estamos muy agradecidos a La Vienne por el equipamiento y, sobre todo, por el intercambio de conocimientos”, apuntó.

El mandatario reafirmó el compromiso provincial con la seguridad y señaló que “seguiremos trabajando en seguridad y emergencias, que son fundamentales para la ciudadanía”.

“Todo lo que signifique mejorar la capacidad operativa, las instalaciones y la tecnología para bomberos y policía es bienvenido, porque ellos son quienes están presentes en los momentos más difíciles que atraviesan los ciudadanos”, completó.

Por su parte, el director de Bomberos de la Policía de Jujuy, Ramón Alberto Mansilla, expresó que “damos inicio a una importante capacitación destinada a nuestros bomberos, con la participación de colegas de la región de La Vienne, Francia” y agregó que “estas instancias son muy valiosas, porque nos permiten incorporar nuevas técnicas que luego aplicamos en situaciones reales de emergencia vial”.

Para concluir, Mansilla agradeció el acompañamiento institucional y destacó la “excelente predisposición de los bomberos de Francia, así como de todos los participantes y autoridades presentes”, entendiendo que “este apoyo es fundamental para seguir creciendo profesionalmente”.

Estuvieron presentes en el acto el Secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; funcionario a cargo del proyecto FICOL, Pablo Jure; el Director de Deportes y Relaciones Internacionales del Departamento de La Vienne, Bruno Grignard; el jefe de la policía, Milton Sánchez; Sub jefe de la policía, Joaquín Carrillo; y el Jefe de Departamentos de Operaciones Policiales, Ignacio Torres; y el Director General de Bomberos, Ramón Mansilla.