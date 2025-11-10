Secretaría de Trabajo. Jujuy fue sede del 17° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo

La Provincia de Jujuy llevó adelante el 17° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, un encuentro federal organizado por el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia, que reunió durante tres jornadas a más de 130 expositores provenientes de distintos puntos del país.

Participaron jueces, litigantes, funcionarios, representantes sindicales, empresarios, asesores legales, docentes y estudiantes, consolidando un espacio plural para el intercambio y fortalecimiento de la práctica del derecho laboral.

El congreso contó con disertaciones y mesas de trabajo integradas por especialistas de Jujuy, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Formosa y Salta, entre otras provincias, abordando temáticas actuales como reforma laboral, derecho a huelga, violencia laboral, relaciones colectivas, innovación en la organización judicial y desafíos en materia de registración laboral.

Al respecto, el director de Fiscalización de la Secretaría de Trabajo, José Romano, destacó: “Fue un congreso verdaderamente federal, tanto en la composición de los paneles como en la diversidad de miradas. Se escucharon todas las voces, sindicatos, empresas, jueces y litigantes».

“Esto permitió no solo analizar problemáticas vigentes, sino también avanzar en propuestas y posibles soluciones. La participación fue constante a lo largo de las tres jornadas, lo que demuestra el compromiso de los profesionales del derecho laboral en todo el país”, expresó.

Romano también subrayó el rol del reconocido referente nacional Julio Grisolia, quien acompañó y coordinó parte de las actividades académicas del encuentro.

“La presencia y el aporte del doctor Grisolia fueron fundamentales para enriquecer las discusiones y profundizar la perspectiva formativa del congreso”, apuntó.

Por su parte, Yasmín Aon Cabana, asesora legal de la Secretaría de Trabajo y disertante en el evento, manifestó que “la experiencia fue muy valiosa. Tuve la oportunidad de exponer sobre violencia laboral y la aplicación del Convenio 190 de la OIT en Jujuy”, y añadió que “fue un espacio productivo para compartir avances, debatir enfoques y consolidar el trabajo que venimos realizando en la provincia”.

El 17° Congreso finalizó con un balance altamente positivo, destacando el compromiso de la Secretaría de Trabajo en promover espacios de actualización, formación y articulación institucional para el fortalecimiento de las relaciones laborales en la provincia y el país.