Noticias de Jujuy

Perico recibe al Cuarteto de Cuerdas Terruño en el Ciclo Capillas Musicales

Jujuy
Perico recibe al Cuarteto de Cuerdas Terruño en el Ciclo Capillas Musicales

El concierto se realizará este sábado 29 en la Iglesia Inmaculada Concepción de María. La propuesta del Ministerio de Cultura lleva música de cámara a diferentes localidades aprovechando la acústica de los templos.

El Ciclo Capillas Musicales llegará a Perico este fin de semana con la actuación del Cuarteto de Cuerdas Terruño.

La iniciativa del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy busca acercar la música de cámara a distintos puntos de la provincia, utilizando espacios religiosos por su valor acústico y patrimonial. Los templos ofrecen condiciones ideales para este tipo de conciertos, que suelen realizarse en ámbitos cerrados y con arquitectura que potencia el sonido.

También podría interesarte
Jujuy

#25N. Palpalá: Consejo de Mujeres acompañó jornada de prevención y sensibilización

Jujuy

Con la participación del vicegobernador Alberto Bernis asumieron nuevos jueces

Jujuy

Sadir acompañó el acto institucional de asunción de jueces de la Corte Suprema de…

Jujuy

#25N. Palpalá: el Consejo Provincial de Mujeres acompañó la jornada de prevención y…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.