Perico recibe al Cuarteto de Cuerdas Terruño en el Ciclo Capillas Musicales

El concierto se realizará este sábado 29 en la Iglesia Inmaculada Concepción de María. La propuesta del Ministerio de Cultura lleva música de cámara a diferentes localidades aprovechando la acústica de los templos.

El Ciclo Capillas Musicales llegará a Perico este fin de semana con la actuación del Cuarteto de Cuerdas Terruño.

La iniciativa del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy busca acercar la música de cámara a distintos puntos de la provincia, utilizando espacios religiosos por su valor acústico y patrimonial. Los templos ofrecen condiciones ideales para este tipo de conciertos, que suelen realizarse en ámbitos cerrados y con arquitectura que potencia el sonido.