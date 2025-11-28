TREN SOLAR . El Tren Solar 360°: un trayecto pensado para conocer la Quebrada pueblo por pueblo

El Tren Solar propone una nueva forma de recorrer la Quebrada: más cercana, más limpia y orientada al encuentro cultural: hoy Tumbaya.

El Tren Solar propone una forma distinta de recorrer la Quebrada de Humahuaca: silenciosa, sustentable y conectada con el territorio, un corredor cultural y paisajístico, una Experiencia 360° que se vive mientras el tren avanza con energía limpia, impulsando un turismo que pone en valor el patrimonio natural y cultural.

Cada parada es una oportunidad para descender, caminar, respirar el paisaje y descubrir la identidad de los pueblos de la Quebrada. En este mapa, Tumbaya se convierte en una para clave , un punto de encuentro donde la historia local, la vida comunitaria y la experiencia del Tren Solar se encuentran cara a cara.

Quien baja en Tumbaya no solo visita un destino: entra en diálogo con un pueblo que conserva su ritmo, sus sabores y su memoria colectiva. Calles de tierra, casas bajas, una iglesia que guarda siglos y una plaza que late a su propio pulso reciben a los viajeros que llegan desde el tren.

La parada permite recorrer la localidad con tiempo, conocer a sus artesanos, degustar gastronomía identitaria, caminar sus senderos y reconocer el valor vivo del patrimonio jujeño. Aquí, el turismo no se mira desde afuera: se integra a la dinámica del lugar, generando un intercambio que beneficia a los habitantes y enriquece la experiencia del visitante.

El Tren Solar es más que un medio de transporte. Es una apuesta a la movilidad sustentable y al turismo responsable, que invita a viajar sin apuro, a observar con profundidad y a valorar aquello que hace único al norte argentino. La energía solar que impulsa el recorrido, sumada a la experiencia 360° del paisaje y a la posibilidad de conectar con los pueblos, posiciona esta propuesta como un nuevo modelo de recorrido turístico en la región.

El Tren Solar traza esta ruta no solo para llegar a destino, sino para que cada persona pueda experimentar lo que significa habitar, mirar y vivir la Quebrada de cerca.